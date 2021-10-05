Финский ноунейм разрывает КХЛ и тащит «Витязь» наверх. Откуда он взялся и в чем его достоинства?

Нико Оямяки — просто машина.

Кажется, Игорь Варицкий вновь привез в Россию топового легионера

Пару лет назад один знакомый генменеджер описал мне достаточно архаичный, но довольно распространенный метод подбора не засвеченных в КХЛ легионеров. В самом упрощенном виде его алгоритм выглядит следующим образом: агент, имеющий выход на иностранный рынок, рассылает знакомым руководителям список хоккеистов, которые готовы приехать в Россию, — клубные боссы смотрят их статистику на EliteProspects и, опираясь на голые цифры, выбирают себе потенциальных лидеров. В лучшем случае перед тем, как определиться с кандидатами на усиление, менеджеры предварительно просматривают хайлайты на YouTube или небольшие нарезки смен нескольких случайных матчей, в худшем — пробивают информацию о сильных или слабых сторонах у самих агентов и, соответственно, полагаются на мнение заинтересованной стороны. И, к сожалению, второй случай — по-прежнему распространенное явление, от которого наши боссы уйдут еще не скоро — в КХЛ клубы, имеющие собственный скаутинг, можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика.

Не знаю, такой ли незамысловатый способ использует при зарубежной селекции генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий, но с легионерами он угадывает весьма исправно. Реалии таковы, что скромному клубу из Подольска, который при челябинском функционере превратился из бойцовского сброда в самобытную играющую команду, даже при наличии классной школы (как по мне, одной из лучших в стране) приходится искать мастеров и фронтменов за бугром. В последние несколько лет все топовые юниоры из интерната подмосковной команды еще до перехода в МХЛ «по неизвестным причинам» уезжают в Санкт-Петербург — то ли молодежь тянет к пушкинским местам, то ли манит атмосфера дворов-колодцев. Да и тех, кого удается сохранить и довести хотя бы до уровня евротуровской сборной, у «Витязя» отжимает в подворотне интеллигентный гопник в цилиндре, благородно оставляя взамен неликвидный товар.

Жизнь научила Варицкого разбираться в иностранцах. Когда твой русский костяк состоит сплошь из работяг, сбитых летчиков и молодежи, бороться за плей-офф без качественных гринго нереально. Процент успешных попаданий у подольского босса достаточно велик. Да, история помнит Олли Палолу и еще нескольких звезд финской Лииги, загнувшихся в России. Но именно он первым привез в КХЛ элитного шведского работягу Марио Кемпе, качественного двустороннего чешского защитника Якуба Ержабека, одного из самых недооцененных вратарей КХЛ Харри Сятери, вернувшегося править в Подольск топ-центра Миро Аалтонена и не побоялся в прошлом году взять канадского малыша Джастина Дэнфорта, который в «Витязе» наработал на билет в НХЛ.

А этой весной он и вовсе угадал со всей легионерской оравой, которая сейчас тащит команду Юрия Бабенко и на пятерых насобирала 65 (28+37) очков. Однако если возможности Микса Индрашиса всем были прекрасно известны, а от Даниеля Одетта в силу статуса второго бомбардира финского чемпионата можно было ожидать россыпи очков, то сентябрьские 10 голов от финна Нико Оямяки — это маленький шок. В прошлом году не самый яркий форвард из Страны тысячи озер провалился в соседней Швеции, а сейчас по-настоящему разрывает КХЛ и идет первым в списке лучших снайперов лиги. Откуда он вообще взялся?

Выигрывал ЧМ со сборной ноунеймов Ялонена

Многие наверняка помнят чемпионат мира-2019 в Братиславе и сенсационное золото сборной Финляндии, собранной на коленке преимущественно из игроков местного чемпионата. Однако мало кто без помощи интернета назовет хотя бы 10 человек из той команды. Во дворце памяти обязательно должны всплыть вундеркинд Каапо Какко, монолитный вратарь из «Чикаго» Кевин Ланкинен и долговязый сутулый гений Марко Анттила. Но чтобы вспомнить остальных, приходится напрягать извилины.

Новичок «Витязя» как раз и был одним из тех непримечательных ноумеймов Юкки Ялонена, которые в полуфинале за счет пахоты притормозили богемную сборную России, а в финале укатали очень симпатичных канадцев с Чирелли, Маршессо и Шабо. Несмотря на то что Оямяки с детства регулярно играл по сборной, на драфте НХЛ мимо него прошли абсолютно все скауты — если верить крохотным скаутским отчетам восьмилетней давности, задрафтоваться Нико помешало угловатое и корявое катание. Поэтому сейчас североамериканский опыт ограничивается неделей в лагере развития «Флориды», в который его пригласили уже после МЧМ в 2015-м.

Зато у Оямяки с юношества все было хорошо с броском и рабочей этикой. Пусть и второе понятие пока полностью не прижилось в России. Его кистевой — это реально мощное оружие, которое почему-то не так часто использовали в финских клубах. По словам финских коллег, снайпера в Нико не видели, даже когда он два года назад наколотил 23 шайбы и стал лучшим снайпером «Таппары». Но если открыть видео ниже и увидеть его гол в ворота «Амура», то можно слегка залипнуть — выигранное точно на крюк финну вбрасывание, быстрый хлесткий кистевой, и «Витязь» благодаря его ракете реализует большинство за 2 секунды.

Роскошный гол Оямяки pic.twitter.com/kynAUQsqAh — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 30, 2021

Провалил сезон в Швеции

С каждым годом я все больше убеждаюсь, насколько же прав генменеджер чемпионского «Анахайма» Брайан Бурк, выдавший несколько лет назад гениальную фразу: «Статистика — это как фонарь для пьяницы. На него можно опереться, но весь путь он не осветит». В Финляндии показатели Оямяки были на уровне хорошего двустороннего нападающего — в среднем около 25-35 очков сезон. Для сравнения: звезды Лииги, чей престиж с каждым годом падает, способны стабильно выбивать больше 50 баллов (правда, в КХЛ ту же результативность переносят единицы). В прошлом сезоне чемпион мира впервые уехал из родного чемпионата и выдал абсолютно серый сезон за шведский «Линчепинг» — 48 матчей, 16 (5+11) очков. Причем почти все его шайбы пришли с пятачка. Казалось бы, ну какая КХЛ с такими цифрами? Да и чернорабочих нападающих на российском рынке достаточно.

Тем не менее Варицкий рискнул и подписал работягу, которого выбрал в 2016-м на Ярмарке юниоров КХЛ, когда та еще существовала, а новый главный тренер Юрий Бабенко увидел в финне снайпера и с первых матчей стал извлекать дивиденды из его броска. На данный момент Оямяки — с огромным отрывом самый бросающий игрок «Витязя». И, по словам ученика Знарка, тренерский штаб «Витязя» хочет, чтобы он бросал еще чаще.

Броски и заброшенные шайбы хоккеистов КХЛ.

— Подписанием Нико занимался Игорь Константинович Варицкий, непосредственного участия в переговорах по нему я не принимал. Но, естественно, после назначения смотрел подборку его игр — мне все понравилось. Плюс по своим каналам интересовался мнением о нем и получал очень хорошие отзывы.

Он ведь играл за сборную Финляндию, которая стала чемпионом мира, — это уже говорит о многом. Уже само нахождение в такой команде показывает, что у человека есть определенный потенциал. Мы сразу увидели в нем двустороннего нападающего, который хорош как в обороне, так и в атаке.

Если говорить о том, почему у него не сложился прошлый сезон в Швеции, нужно учитывать фактор того, что хоккей — командная игра. Иногда бывает, что при хорошем стечении обстоятельств более незаметный игрок выделяется, а игрок с кучей сильных качеств, наоборот, пропадает. Если хочешь узнать о человеке многое, то нужно копать чуть глубже.

В его истории было, что он здорово пользовался своим кистевым и броском с ходу. Расставляя звенья, решили посмотреть его с остальными иностранцами и увидели в нем именно снайпера. Наверное, соглашусь с вами, что у него один из лучших кистевых в лиге. У каждого из ребят есть свои сильные стороны, и мы стараемся сделать так, чтобы они их проявляли. Хотя если посмотреть на первые матчи регулярки, то он не так часто им пользовался. Сейчас он пробует бросать и видит, что у него получается забивать. Но все равно нам приходится периодически просить его бросать чаще — он иногда об этом забывает, — рассказал «СЭ» Бабенко.

Бросковая карта Оямяки в сезоне-2021/22.

В Подольске Оямяки выходит в первом звене с Миро Аалтоненом, и с первых матчей регулярки финский дуэт, у которого периодически меняется правый край, превратил большинство «Витязя» в швейцарский механизм, который стоит побаиваться (32,1%, 17 голов) — лучше цифры только у «Динамо» и ЦСКА. При реализации лишнего команда Бабенко использует стандартную расстановку 1-3-1 (или, как любит говорить Игорь Еронко, классический «зонтик»), где Нико логично ложится в левый круг вбрасывания и исполняет роль главного наконечника. Розыгрыши у Подольска достаточно вариативны, но зачастую именно Оямяки с его лазером становится основным магнитом для передач под бросок.

Например, это очень хорошо видно на видео ниже. «Витязь» закрепляется в зоне «Ак Барса»: Кемиляйнен дирижирует на синей линии, Нестеров располагается под воротами, Аалтонен забирает дальний пятак, Индрашис и Оямяки — становятся по краям на полборта. Как только парни в красном успокаивают двух нападающих казанцев и делают их более статичными, Кемиляйнен начинает грузить передачи в левый круг и праворукий форвард расчехляет бросок в касание. Может, и топорно, но очень действенно.







Или голевой эпизод из недавнего матча с «Куньлунем». Все тот же «зонтик», но немного с другими исполнителями и попыткой закружить голову китайской команде за счет смены мест. Чуть более интересный розыгрыш, но на острие по-прежнему Нико.







А если есть пространство и время, он спокойно накатывает на ворота и натягивает кистевой.

Оямяки — это похороны pic.twitter.com/v8zcU2dmF0 — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 30, 2021







Но я бы особенно обратил внимание на другой факт. Если верить InStat, лучший снайпер КХЛ лидирует среди нападающих «Витязя» по количеству выигранных единоборств за шайбу в зоне атаки. И это тот случай, когда статистика подтверждается личными наблюдениями. Пожалуй, лучший голевой эпизод этого сезона с участием Оямяки — это шайба Микса Индрашиса в ворота «Автомобилиста».

«Витязь» играет в активное давление и загружает двух нападающих в низкий прессинг. «Автомобилист» вроде бы выходит из-под агрессивного форчекинга хозяев, но тут Оямяки, увидев, как Джесси Блэккер пытается обработать скачущую шайбу, здорово на возврате обкрадывает защитника гостей и из угла отдает шикарный пас на пятак Индрашису.

Голевая передача Оямяки pic.twitter.com/7OuagC16yf — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 30, 2021







Ну или как вам такой эпизод? Концовка первого периода. Команды мысленно уже раздевалках. Защитник «Витязя» делает не самый понятный вброс в зону «Ак Барса», но Оямяки включает ноги, залетает за ворота Бобкова и в борьбе с защитником забирает шайбу, организуя позиционку для своей команды.

Форчекинг от Оямяки pic.twitter.com/6v6RMwaZcu — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 30, 2021

Помните, что задрафтоваться в НХЛ финну помешало катание? В его скольжении и движениях действительно есть грязноватые моменты, но со скоростью у парня из Суоми все очень неплохо. И динамичность Нико Бабенко разумно использует при нейтрализации спецбригад соперника. Кстати, в отличие от большинства, меньшинство «Витязя» — это тихий ужас: 68%, 15 пропущенных и предпоследнее место в лиге. Однако в те моменты, когда в оборонительной четверке выходит Оямяки, команда практически не пропускает.

Что сразу бросается в глаза: когда «Витязь» играет против команд с россыпью мастеров, финн практически не выключается и старается очень активно работать клюшкой — это заставляет соперника быстрее принимать решение, быстрее двигать шайбу и, соответственно, увеличивать количество брака. При этом он не чурается лишний раз сбегать и поддушить противников, если шайба выходит в среднюю зону. Но о его универсальности и умении пахать в «Витязе» наверняка знали.

Наверняка Оямяки не сможет всю регулярку колотить голы как в сентябре — в КХЛ даже проверенные годами бомбардиры типа Хартикайнена как минимум раз за сезон ловят спад. Но пока предпосылок к тому, что финн может резко сбавить, нет — он уже открыл октябрь очередной заброшенной шайбой, все также пашет в грязных зонах и не боится марать руки в борьбе. И похоже, «Витязь» нашел очередной бриллиант в Европе.