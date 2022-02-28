В клубе НХЛ собрались менять русского вратаря. Все потому, что прекрасно играет другой русский голкипер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отказ

Рижское «Динамо» выходит из КХЛ. Сначала проанализируем спортивную составляющую. В этом смысле лига ничего не теряет. В последние восемь лет смотреть без слез на команду было невозможно. И хотя отличные матчи случались, все до начала сезона понимали — рижане в плей-офф не попадут и будут бороться только за последние места.

Но почему клуб в таком положении? Так или иначе все связано с политикой. Не случайно, что проблемы у клуба начались сразу после первых санкций. Тогда сократилось финансирование из России, а в Латвии и без этого неохотно давали деньги на хоккей. Рижане выживали, причем делали это неуклюже. Вместо того чтобы в такой момент превратить команду в чисто латвийский проект, они возили каких-то легионеров (некоторых, правда, потом удавалось выгодно перепродавать), меняли тренеров, унизительно выгоняли местных игроков и потеряли даже симпатии лояльных латвийских болельщиков. Рижане очень раздражали тем, что полностью зависели от российских денег. Даже если бы они демонстративно не покинули лигу, то не было бы гарантий, что им обеспечили бы финансирование. Но тем не менее ушли они не из-за денег, а потому, что сейчас все страны ЕС стараются подальше держаться от любых российских проектов. И это больше всего напрягает.

Поражения

В плей-офф ВХЛ снова сенсации. «СКА-Нева» неожиданно позволил сравнять счет в серии «Нефтянику», уступив в двух играх в Альметьевске. Еще три дня назад казалось, что все идет к финалу между «Югрой» и армейцами, но теперь все поменялось. Напомним, что в в команде поменяли тренера накануне выезда в Альметьевск. Андрей Козырев покинул клуб, а его заменил Александр Титов. Это все сказалось на настроении хоккеистов, которые своего тренера любили, понимали, что он от них хочет, и бились в том числе за него. Уверен, что Александр Титов ничего не менял, по крайней мере, изменения в игре команды были чисто формальными, но настроение внутри коллектива существенно изменилось. Все пропало. В третьем периоде питерцы сократили отставание в счете, но потом ничего не могли сделать. А ведь в домашних матчах они смотрелись совсем другим клубом.

Неожиданно развалился «Молот». Обычно после разгромных поражений (а два дня назад было 0:8 от «Тороса») команда собирается, но и на следующий день хоккеисты под руководством Альберта Логинова безропотно сдались — 1:6. Питерские динамовцы сравняли счет в серии с «Челметом», хотя совершенно непонятно, как тут вообще все затянулось так надолго. «Химик» взял два матча в Красноярске и теперь возвращается в Воскресенск с определенной задачей — закончить серию.

Сухарь

После ночной игры «Айлендерс» в клубе лишь ускорят переговоры по возможному обмену Семена Варламова. Илья Сорокин вновь провел блестящий матч и отыграл на ноль. Теперь он на втором месте в лиге по «сухарям», а с таким голкипером «Айлендерс» точно не нужен Семен.

Почему же такой прогресс у Сорокина? Думаю, что он и сам объяснить не сможет. Это как рассказать, почему ты ходишь на двух ногах. Ходишь — и все. Может быть, сказывается то, что его не отвлекают никакие посторонние вещи, он постоянно сосредоточен на работе. Вот вам деталь: даже в России он большинство вечеров проводил дома с книжкой, а не шел куда-то развлекаться. В Нью-Йорке он живет по прежнему расписанию. Сорокин много трудится на льду. Я видел его занятие в Москве, когда до сезона было еще очень далеко. Почти два часа на площадке, отрабатывая простые движения, затем зал. Сергей Наумов, который его готовил, просил Сорокина сбавить обороты, мол, нет смысла сейчас так напрягаться, за три месяца до открытия тренировочных лагерей. Но Илья только ухмылялся и планировал расписание на неделю. Все это приносит результат. Не сказать, что Илья стал элитным голкипером лиги, но стремительно приближается к этому званию. 5 сухих матчей в клубе, который в явном затяжном кризисе. И это просто великолепно.