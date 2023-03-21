Команда Малкина снова провалилась. Впервые за 17 лет «Питтсбург» может не выйти в плей-офф

Проиграли дома «Оттаве».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Оттава» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Шабо — 10 (Жиру, Грейг), 16:46 — 0:1. Ракелль — 25 (Малкин, Жозеф), 54:39 — 1:1. Батерсон — 21 (бол., Ткачак, Сандерсон), 57:51 — 1:2.

Вратари: Джерри (57:57 — 58:31, 58:51) — Фергюсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 49 (18+14+17) — 21 (7+6+8).

Наши: Малкин (23.43/4/0) — Зуб (21.55/1/0).

21 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» принимал дома «Оттаву» и после поражения от «Рейнджерс» со счетом 0:6 был просто обязан реабилитироваться в глазах болельщиков. Чуда не произошло. Коллектив Майка Салливана проиграл в основное время уже в четвертый раз подряд, а голкипер «Сенаторз» Дилан Фергюсон сыграл матч жизни. Он провел свою вторую игру в НХЛ, впервые вышел в старте и отразил 48 бросков. «Пингвинз» же за последние три матча забили всего три гола. В сложившейся ситуации команде есть над чем подумать.

Хозяева перебросали соперника с большим запасом (48-21), но даже такого преимущества им не хватило. «Оттава» бережно отнеслась к своим моментам и, несмотря на несколько попаданий в штангу, смогла забросить в нужный момент. Встреча могла перейти в овертайм, но удаление защитника Чеда Руведела за три минуты до окончания третьего периода оказалось для «Питтсбурга» роковым. Дрейк Батерсон расторопнее всех сыграл на пятаке и принес «Оттаве» первую победу за шесть игр.

Евгений Малкин продолжил идти по графику больше одного набранного очка в среднем за матч. Российский форвард отметился классной передачей из-за ворот на Рикарда Ракелля. Теперь на счету Евгения 73 (24+49) балла в 70 играх, но вряд ли это сильно его радует. «Питтсбург» выходил в плей-офф 16 лет подряд, и это самая продолжительная действующая серия во всем североамериканском спорте. Она длится с сезона-2006/07, когда впервые вместе сыграли Сидни Кросби и Малкин. Будет очень обидно прервать такое достижение.

А шансы на это велики. Сегодня «Флорида» одержала победу над «Детройтом» и вышла на вторую строчку уайлд-кард от Востока, обогнав «Питтсбург». Даже у «Оттавы» есть еще возможность побороться за последний вагон, что лишь усложняет ситуацию для «Пингвинз».

«Плей-офф для нашей команды уже начался во всех смыслах. У нас есть возможность закрепиться в зоне плей-офф, и мы пытаемся это сделать. Все по-прежнему зависит от нас. Необходимо хорошо подготовиться к следующей игре и победить», — говорит Салливан. Однако на очереди выездные матчи против «Колорадо» и «Далласа», так что сделать это будет непросто.

Лучший бомбардир в истории клуба

«Детройт» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Ткачак — 33 (Беннетт), 7:28 — 0:1. Верхэге — 35 (Ткачак, Беннетт), 12:28 — 0:2. Сутер — 13 (Перрон, Уолман), 14:37 — 1:2. Форслинг — 10 (Райнхарт, Барков), 31:33 — 1:3. Ларкин — 26 (Раймонд, Копп), 47:53 — 2:3. Э. Стаал — 13 (Дюклер), 56:08 — 2:4. Верхэге — 36 (бол., Луостаринен, Ткачак), 58:37 — 2:5.

Вратари: Хуссо (47:49 — 47:53, 56:55 — 57:18) — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (4+12+6) — 25 (9+10+6).

21 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

«Флорида» не без труда справилась с «Детройтом», Мэттью Ткачак набрал привычные для себя 3 (1+2) очка, но главным героем вечера стал не он. Капитан «Пантерз» Александр Барков отметился в матче лишь одной передачей, зато она помогла ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба (614 очков). Форвард обошел своего бывшего партнера по команде Джонатана Юбердо. «Пантеры» одержали шесть побед в последних семи матчах и готовы залететь в плей-офф.

Георгиев снова на высоте

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Макдермид — 1 (Хант, Нието), 2:41 — 1:0. Мальгин — 9 (Ничушкин), 26:17 — 2:0. Рантанен — 47 (бол., Комфер, Байрам), 30:54 — 3:0. О`Коннор — 9 (Мальгин, Жирар), 53:33 — 4:0. Мальгин — 10 (Маккиннон, Рантанен), 53:47 — 5:0.

Вратари: Георгиев — Стэлок.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (11+7+14) — 28 (10+12+6).

Наши: Ничушкин (15.04/0/+1) — Зайцев (15.26/1/-3).

21 марта. Денвер. Ball Arena.

«Колорадо» не заметил сопротивления «Чикаго» и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 27 бросков и был заслуженно признан первой звездой матча. Для Александра «сухарь» стал уже пятым в нынешнем сезоне и можно с уверенностью говорить, что в новой команде он наконец-то нашел себя. «Эвеланш» набрали шикарную форму перед плей-офф, одержали уже шесть побед подряд и собираются защитить свой чемпионский титул.

Единственное, чем запомнился в матче «Чикаго», так это невероятным сейвом голкипера Алекса Стэлока. Американцу удалось остановить Нэйтана Маккиннона, но от пяти пропущенных шайб его это все равно не спасло. Антон Худобин смотрел за игрой со скамейки, но на льду так и не появился.