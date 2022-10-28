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Сегодня, 15:45

«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Начало сезона не впечатляет болельщиков.

Старт сезона не выдался суперуспешным для Александра Овечкина. В восьми матчах капитан «Вашингтона» набрал всего 6 (3+3) очков: от российской легенды всегда ждут большего. Тем не менее одно историческое достижение уже покорилось Овечкину — он вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам (122). Впереди — только Яромир Ягр (135).

На матч с «Далласом», который состоялся ночью, тренерский штаб «Кэпиталз» выставил экспериментальные сочетания. «Почему мы разделили Овечкина и Кузнецова?» — задается вопросом один из болельщиков. Действительно, Овечкин выходил на лед в тройке с Шири и Строумом, а Кузнецов — с Оши и Юханссоном. Как итог — ноль голов, хотя Овечкин дважды попал в перекладину.

Комментарии болельщиков.
Комментарии болельщиков.

В комментариях под постом с пресс-конференции главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта один из пользователей разразился критикой: «Никогда не пойму его фетиш ставить Овечкина и Шири в одну тройку. Это не работает. Но тренер не меняет ничего. Он меняет все, кроме первой тройки».

Комментарии болельщиков.
Комментарии болельщиков.

Один из болельщиков упоминает послематчевый эфир телевидения, в котором раскритиковали Евгения Кузнецова. Но фанат встал на защиту российского центрфорварда, уточнив, что он теперь не играет с Овечкиным: «Его убрали из первой бригады большинства, из первой тройки».

Комментарии болельщиков.
Комментарии болельщиков.

Кто-то вообще считает, что Овечкину пора на пенсию: «Он выглядит как мой дедушка».

Комментарии болельщиков.
Комментарии болельщиков.

А вот Брэндон Гэйнс напоминает, что в НХЛ есть всего два прирожденных снайпера — Овечкин и Остон Мэттьюс из «Торонто».

Комментарии болельщиков.
Комментарии болельщиков.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь с субботы на воскресенье в гостях у «Нэшвилла». Да и затем Овечкина ждут непростые соперники — «Каролина» и «Вегас». Удастся ли Александру выйти на прежний график результативности?

Александр Овечкин. Что за невезение! Овечкин дважды попал в перекладину, но так и не забил
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
Результаты / календарь
18.10
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28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 02:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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