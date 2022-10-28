«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине

Начало сезона не впечатляет болельщиков.

Старт сезона не выдался суперуспешным для Александра Овечкина. В восьми матчах капитан «Вашингтона» набрал всего 6 (3+3) очков: от российской легенды всегда ждут большего. Тем не менее одно историческое достижение уже покорилось Овечкину — он вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам (122). Впереди — только Яромир Ягр (135).

На матч с «Далласом», который состоялся ночью, тренерский штаб «Кэпиталз» выставил экспериментальные сочетания. «Почему мы разделили Овечкина и Кузнецова?» — задается вопросом один из болельщиков. Действительно, Овечкин выходил на лед в тройке с Шири и Строумом, а Кузнецов — с Оши и Юханссоном. Как итог — ноль голов, хотя Овечкин дважды попал в перекладину.

Комментарии болельщиков.

В комментариях под постом с пресс-конференции главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта один из пользователей разразился критикой: «Никогда не пойму его фетиш ставить Овечкина и Шири в одну тройку. Это не работает. Но тренер не меняет ничего. Он меняет все, кроме первой тройки».

Комментарии болельщиков.

Один из болельщиков упоминает послематчевый эфир телевидения, в котором раскритиковали Евгения Кузнецова. Но фанат встал на защиту российского центрфорварда, уточнив, что он теперь не играет с Овечкиным: «Его убрали из первой бригады большинства, из первой тройки».

Комментарии болельщиков.

Кто-то вообще считает, что Овечкину пора на пенсию: «Он выглядит как мой дедушка».

Комментарии болельщиков.

А вот Брэндон Гэйнс напоминает, что в НХЛ есть всего два прирожденных снайпера — Овечкин и Остон Мэттьюс из «Торонто».

Комментарии болельщиков.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь с субботы на воскресенье в гостях у «Нэшвилла». Да и затем Овечкина ждут непростые соперники — «Каролина» и «Вегас». Удастся ли Александру выйти на прежний график результативности?