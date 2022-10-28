«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Старт сезона не выдался суперуспешным для Александра Овечкина. В восьми матчах капитан «Вашингтона» набрал всего 6 (3+3) очков: от российской легенды всегда ждут большего. Тем не менее одно историческое достижение уже покорилось Овечкину — он вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам (122). Впереди — только Яромир Ягр (135).
На матч с «Далласом», который состоялся ночью, тренерский штаб «Кэпиталз» выставил экспериментальные сочетания. «Почему мы разделили Овечкина и Кузнецова?» — задается вопросом один из болельщиков. Действительно, Овечкин выходил на лед в тройке с Шири и Строумом, а Кузнецов — с Оши и Юханссоном. Как итог — ноль голов, хотя Овечкин дважды попал в перекладину.
В комментариях под постом с пресс-конференции главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта один из пользователей разразился критикой: «Никогда не пойму его фетиш ставить Овечкина и Шири в одну тройку. Это не работает. Но тренер не меняет ничего. Он меняет все, кроме первой тройки».
Один из болельщиков упоминает послематчевый эфир телевидения, в котором раскритиковали Евгения Кузнецова. Но фанат встал на защиту российского центрфорварда, уточнив, что он теперь не играет с Овечкиным: «Его убрали из первой бригады большинства, из первой тройки».
Кто-то вообще считает, что Овечкину пора на пенсию: «Он выглядит как мой дедушка».
А вот Брэндон Гэйнс напоминает, что в НХЛ есть всего два прирожденных снайпера — Овечкин и Остон Мэттьюс из «Торонто».
Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь с субботы на воскресенье в гостях у «Нэшвилла». Да и затем Овечкина ждут непростые соперники — «Каролина» и «Вегас». Удастся ли Александру выйти на прежний график результативности?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|7
|Ванкувер
|8
|1
|7
|4
|8
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|4 : 5
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 6
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43