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Канадская суперзвезда борется с необычной болезнью. Она могла закончить его карьеру

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 15:45
Джонатан Тэйвз. Фото Getty Images
Джонатан Тэйвз. Фото Getty Images
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История преодоления Джонатана Тэйвза.

Наверняка некоторые уже и забыли, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз пропустил весь нынешний сезон. В декабре прошлого года появилась информация, что титулованный канадец не сыграет только в стартовых матчах чемпионата, но в итоге ситуация усугубилась.

Стало известно, что капитан «Блэкхоукс» чем-то заболел, однако диагноз и его состояние абсолютно не афишировались. Форвард пропал с радаров прессы, а руководство клуба на эту тему молчало. На днях Тэйвз наконец-то появился на публике и рассказал о том, что с ним происходило.

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Синдром системного воспалительного ответа

Нет, это не шутка, а реальное название болезни, с которой боролся 33-летний хоккеист. Этот медицинский термин американские врачи ввели для обозначения общей воспалительной реакции организма в ответ на тяжелое поражение. Причинами синдрома могут стать различные факторы: стресс, бактерии, инфекции, травмы, операции и так далее. Неизвестно, что в данном случае спровоцировало воспаление, но в феврале 2020-го форвард перенес коронавирус. Врачи не исключают, что именно он мог стать ключевым фактором.

«Мое тело стало разваливаться. Я не мог полностью восстановиться, а иммунная система реагировала на все, что происходило. На любой стресс, на все, что я делал в течение дня. Всегда была реакция. Часто чувствовал себя истощенным и вялым. Было неприятно не знать, когда и как это началось, но, к счастью, меня постоянно поддерживали и помогли пройти через все трудности», — рассказал игрок.

Сейчас хоккеист настроен позитивно и чувствует себя гораздо лучше. Недавно Тэйвз впервые за долгое время посетил тренировочную площадку «ястребов» и возобновил занятия. «Я очень хочу вернуться в команду, заниматься хоккеем, выходить на лед и просто получать удовольствие. Надеюсь окончательно справиться со всем этим и с нетерпением жду игры перед болельщиками», — сказал Джонатан. Пока нельзя быть на сто процентов уверенным в том, что форвард вернется на лед уже в начале нового сезона, но теперь шансы на это определенно есть.

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Недоверие к руководству

Болельщики «Чикаго» были крайне разочарованы молчанием генерального менеджера команды Стэна Боумена по поводу всей ситуации. Многие считали, что на самом деле причиной отсутствия игрока стал его конфликт с руководителем. Не секрет, что у Тэйвза непростой характер и он неоднократно подчеркивал свое неудовлетворение работой руководства. На его стороне также были и другие ветераны «Блэкхоукс». Ситуация обрела серьезные обороты, когда «ястребы» расстались со своим голкипером Кори Кроуфордом.

«Я хочу побеждать. Каждый год мы рассчитываем, что будем командой уровня плей-офф, готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто не сообщал, что у нас перестройка. Многое из того, что произошло, шокирует, потому что команда идет в совершенно другом направлении. Это не то, чего мы ожидали. Уход Кроуфорда? Я разочарован. Он многое дал этой команде. Я чувствую, что Кори был готов дать еще больше в следующие несколько лет», — негодовал капитан «Чикаго».

Тэйвза взбесило, что Стэн Боумен сказал о грядущей перестройке только в прессе, не поставив в известность ветеранов. Генеральный менеджер «Чикаго» сохранил полное спокойствие и в ответ на реакцию капитана лишь заявил, что дело хоккеистов играть, а не руководить. Непонятно, остались ли отношения между сторонами напряженными, но теперь вряд ли получится сделать вид, что ничего не было.

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Манипуляции с платежкой

Ветераны «Чикаго» Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн и Данкан Кит получают в сумме почти 27 миллионов долларов. Клубу уже не первый год приходится справляться с таким финансовым грузом, который мешает обновлению команды. Именно поэтому многие начали искать корень проблемы в ситуации с Тэйвзом именно здесь.

Популярно мнение, что руководство «ястребов» специально оказывало давление на капитана, чтобы все это сопутствовало возможности обмена. В последние годы Джонатан был крайне нестабилен и на фоне того же Кейна прилично уступает ему в эффективности. Но все-таки трудно поверить в то, что боссы «Блэкхоукс» готовы прибегнуть к столь грязным методам по отношению к игроку, который помог клубу выиграть три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015).

Разумеется, только ленивый не проводил аналогии с историей Мариана Хоссы. Легендарный форвард в мае 2018-го объявил о завершении карьеры из-за аллергии на экипировку. Это помогло «ястребам» освободить место в платежке, так как контракт форварда действовал еще три сезона. Но здесь важно понимать, что Хоссе на тот момент было 39 лет.

Была ли у него на самом деле аллергия или же это маневры руководства «Чикаго» ситуация до сих пор вызывает споры. НХЛ тогда даже настояла на независимой медицинской экспертизе. Тем не менее подобная кожная болезнь и вправду иногда встречается у возрастных игроков. Например, Фил Эспозито в своей книге рассказал, что ее появление действительно толкает ветеранов к завершению карьеры.

Очень маловероятно, что Тэйвз закончит с хоккеем в 33 года. Звездному форварду пока рано задумываться о пенсии. Никаких аллергических реакций у него нет, а здоровье потихоньку восстанавливается. Конечно, его контракт очень тяжелый и обходится клубу в 10 с половиной миллионов долларов (заканчивается в сезоне-2022/23). Но канадец, имея такой весомый статус в раздевалке, еще в состоянии помочь самой молодой команде лиги.

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Сильные стороны

В этом сезоне «Чикаго» был одной из худших команд лиги на точке вбрасывания (46,3 процента и 29-е место в регулярном чемпионате). Джонатан может значительно усилить центральную ось «ястребов» и улучшить проблемный компонент. Общий процент выигранных вбрасываний за всю карьеру у Тэйвза составляет почти 57.

Что касается атаки, то вряд ли канадец выведет ее на кардинально новый уровень, но такого двустороннего форварда команде действительно не хватало. Тем не менее самое главное в его возможном возвращении в строй влияние на молодежь, которой в составе теперь очень много.

«Даже в молодом возрасте у него была уникальная способность чувствовать пульс всей раздевалки. Он понимал, когда кого-то нужно обнять, а когда необходимо пнуть под зад. У него было великолепное понимание, как всех настроить на одну волну», — вспоминает бывший нападающий «Чикаго» Джамал Майерс.

Тэйвз стал капитаном «Блэкхокс» в 2008 году, а его влияние в команде растет до сих пор. Безусловно, в некоторых игровых аспектах он заметно сдал, однако форвард умеет разочаровать критиков. С сезона-2015/16 на протяжении трех лет он не мог набрать 60 очков, но в 2019-м закончил регулярный чемпионат с 81 (35+46) баллом. Последний раз в плей-офф «ястребы» выступали в прошлом сезоне, и тогда Тэйвз на пару с Кейном стали лучшими бомбардирами «Чикаго» (по 9 очков).

Играет ли Джонатан в последние годы на 10 с половиной миллионов? Пожалуй, нет. Впрочем, окончание этого соглашения уже не за горами. У «Чикаго» еще есть время подумать о том, что делать со своим капитаном и по пути ли им.

Пока из тройки ветеранов готов покинуть Город ветров лишь Данкан Кит. 37-летний защитник ранее сообщал, что заинтересован в переезде в Западную Канаду или на западное побережье Тихого океана, чтобы быть ближе к семье. Ну а Тэйвз, если будет здоров, вполне может капитанить в «Чикаго» еще несколько лет. Правда, придется сильно ужать свои финансовые аппетиты и сделать это во благо родного клуба, где Джонатан играет с 2007 года.

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