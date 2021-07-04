Канадская суперзвезда борется с необычной болезнью. Она могла закончить его карьеру

История преодоления Джонатана Тэйвза.

Наверняка некоторые уже и забыли, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз пропустил весь нынешний сезон. В декабре прошлого года появилась информация, что титулованный канадец не сыграет только в стартовых матчах чемпионата, но в итоге ситуация усугубилась.

Стало известно, что капитан «Блэкхоукс» чем-то заболел, однако диагноз и его состояние абсолютно не афишировались. Форвард пропал с радаров прессы, а руководство клуба на эту тему молчало. На днях Тэйвз наконец-то появился на публике и рассказал о том, что с ним происходило.

Синдром системного воспалительного ответа

Нет, это не шутка, а реальное название болезни, с которой боролся 33-летний хоккеист. Этот медицинский термин американские врачи ввели для обозначения общей воспалительной реакции организма в ответ на тяжелое поражение. Причинами синдрома могут стать различные факторы: стресс, бактерии, инфекции, травмы, операции и так далее. Неизвестно, что в данном случае спровоцировало воспаление, но в феврале 2020-го форвард перенес коронавирус. Врачи не исключают, что именно он мог стать ключевым фактором.

«Мое тело стало разваливаться. Я не мог полностью восстановиться, а иммунная система реагировала на все, что происходило. На любой стресс, на все, что я делал в течение дня. Всегда была реакция. Часто чувствовал себя истощенным и вялым. Было неприятно не знать, когда и как это началось, но, к счастью, меня постоянно поддерживали и помогли пройти через все трудности», — рассказал игрок.

I wasn't too vocal about the things I went through this year. I appreciate the understanding and support and wanted to share this message on where I'm at. pic.twitter.com/3qgftKki10 — Jonathan Toews (@JonathanToews) June 30, 2021

Сейчас хоккеист настроен позитивно и чувствует себя гораздо лучше. Недавно Тэйвз впервые за долгое время посетил тренировочную площадку «ястребов» и возобновил занятия. «Я очень хочу вернуться в команду, заниматься хоккеем, выходить на лед и просто получать удовольствие. Надеюсь окончательно справиться со всем этим и с нетерпением жду игры перед болельщиками», — сказал Джонатан. Пока нельзя быть на сто процентов уверенным в том, что форвард вернется на лед уже в начале нового сезона, но теперь шансы на это определенно есть.

Недоверие к руководству

Болельщики «Чикаго» были крайне разочарованы молчанием генерального менеджера команды Стэна Боумена по поводу всей ситуации. Многие считали, что на самом деле причиной отсутствия игрока стал его конфликт с руководителем. Не секрет, что у Тэйвза непростой характер и он неоднократно подчеркивал свое неудовлетворение работой руководства. На его стороне также были и другие ветераны «Блэкхоукс». Ситуация обрела серьезные обороты, когда «ястребы» расстались со своим голкипером Кори Кроуфордом.

«Я хочу побеждать. Каждый год мы рассчитываем, что будем командой уровня плей-офф, готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто не сообщал, что у нас перестройка. Многое из того, что произошло, шокирует, потому что команда идет в совершенно другом направлении. Это не то, чего мы ожидали. Уход Кроуфорда? Я разочарован. Он многое дал этой команде. Я чувствую, что Кори был готов дать еще больше в следующие несколько лет», — негодовал капитан «Чикаго».

Тэйвза взбесило, что Стэн Боумен сказал о грядущей перестройке только в прессе, не поставив в известность ветеранов. Генеральный менеджер «Чикаго» сохранил полное спокойствие и в ответ на реакцию капитана лишь заявил, что дело хоккеистов — играть, а не руководить. Непонятно, остались ли отношения между сторонами напряженными, но теперь вряд ли получится сделать вид, что ничего не было.

I'm proud to be part of the #Blackhawks Foundation helping to make a difference in the Chicago community! Want to get involved? Text HAWKSGIVE to 52182 to help fund new programming in our community. #BlackhawksGive pic.twitter.com/aM7Vw2GJI2 — Jonathan Toews (@JonathanToews) March 6, 2018

Манипуляции с платежкой

Ветераны «Чикаго» Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн и Данкан Кит получают в сумме почти 27 миллионов долларов. Клубу уже не первый год приходится справляться с таким финансовым грузом, который мешает обновлению команды. Именно поэтому многие начали искать корень проблемы в ситуации с Тэйвзом именно здесь.

Популярно мнение, что руководство «ястребов» специально оказывало давление на капитана, чтобы все это сопутствовало возможности обмена. В последние годы Джонатан был крайне нестабилен и на фоне того же Кейна прилично уступает ему в эффективности. Но все-таки трудно поверить в то, что боссы «Блэкхоукс» готовы прибегнуть к столь грязным методам по отношению к игроку, который помог клубу выиграть три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015).

Разумеется, только ленивый не проводил аналогии с историей Мариана Хоссы. Легендарный форвард в мае 2018-го объявил о завершении карьеры из-за аллергии на экипировку. Это помогло «ястребам» освободить место в платежке, так как контракт форварда действовал еще три сезона. Но здесь важно понимать, что Хоссе на тот момент было 39 лет.

Была ли у него на самом деле аллергия или же это маневры руководства «Чикаго» — ситуация до сих пор вызывает споры. НХЛ тогда даже настояла на независимой медицинской экспертизе. Тем не менее подобная кожная болезнь и вправду иногда встречается у возрастных игроков. Например, Фил Эспозито в своей книге рассказал, что ее появление действительно толкает ветеранов к завершению карьеры.

Очень маловероятно, что Тэйвз закончит с хоккеем в 33 года. Звездному форварду пока рано задумываться о пенсии. Никаких аллергических реакций у него нет, а здоровье потихоньку восстанавливается. Конечно, его контракт очень тяжелый и обходится клубу в 10 с половиной миллионов долларов (заканчивается в сезоне-2022/23). Но канадец, имея такой весомый статус в раздевалке, еще в состоянии помочь самой молодой команде лиги.

Сильные стороны

В этом сезоне «Чикаго» был одной из худших команд лиги на точке вбрасывания (46,3 процента и 29-е место в регулярном чемпионате). Джонатан может значительно усилить центральную ось «ястребов» и улучшить проблемный компонент. Общий процент выигранных вбрасываний за всю карьеру у Тэйвза составляет почти 57.

Что касается атаки, то вряд ли канадец выведет ее на кардинально новый уровень, но такого двустороннего форварда команде действительно не хватало. Тем не менее самое главное в его возможном возвращении в строй — влияние на молодежь, которой в составе теперь очень много.

«Даже в молодом возрасте у него была уникальная способность чувствовать пульс всей раздевалки. Он понимал, когда кого-то нужно обнять, а когда необходимо пнуть под зад. У него было великолепное понимание, как всех настроить на одну волну», — вспоминает бывший нападающий «Чикаго» Джамал Майерс.

Тэйвз стал капитаном «Блэкхокс» в 2008 году, а его влияние в команде растет до сих пор. Безусловно, в некоторых игровых аспектах он заметно сдал, однако форвард умеет разочаровать критиков. С сезона-2015/16 на протяжении трех лет он не мог набрать 60 очков, но в 2019-м закончил регулярный чемпионат с 81 (35+46) баллом. Последний раз в плей-офф «ястребы» выступали в прошлом сезоне, и тогда Тэйвз на пару с Кейном стали лучшими бомбардирами «Чикаго» (по 9 очков).

Играет ли Джонатан в последние годы на 10 с половиной миллионов? Пожалуй, нет. Впрочем, окончание этого соглашения уже не за горами. У «Чикаго» еще есть время подумать о том, что делать со своим капитаном и по пути ли им.