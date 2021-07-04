Молодой российский нападающий ждет переговоров в НХЛ, а в «Адмирале» определились с вратарями

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Михаил Григоренко официально заключил трехлетнее соглашение с ЦСКА. После возвращения в Россию из-за океана он играл только за этот клуб, исключая странный отъезд в прошлом сезоне. Год назад Михаил, кажется, по семейным причинам, отправился на довольно маленький контракт в «Коламбус», славы там не снискал, но теперь решил сосредоточиться исключительно на заработках. Конечно, он теперь должен стать основной силой армейцев, будет играть в первом звене, а клуб ждет от него хорошей статистики и побед. Потянет ли?

В прошлом сезоне таким игроком должен был стать Антон Слепышев, но он не смог. Да, травмы помешали, это веская причина, но свой контракт форвард не отработал. Есть небольшая вероятность, что и Михаил по крайней мере ближайший сезон не проведет феерически. Например, в своем первом чемпионате после возвращения нападающий набрал лишь 23 очка в 45 матчах. Тогда пришлось перестраиваться после Северной Америки, возвращать вкус к хоккею, адаптация затянулась на весь чемпионат.

По двум следующим турнирам вопросов к Григоренко нет, но и он играл в очень сильной команде, которая сделала все, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Да и жесткого потолка зарплат тогда не было. Сейчас в армейской команде перестройка, а финансовые ограничения не позволяют держать семь сильных пятерок. Плюс снова плохой сезон в Америке, да и на чемпионате мира Михаил хоть и в чем-то помог сборной, но не так уж и сильно. Как бы эти 200 с лишним миллионов, потраченных армейцами на хоккеиста, не улетели в воздух.

Пара

«Адмирал» вступит в сезон с парой вратарей Иван Налимов — Никита Серебряков. Видимо, легионера на этой позиции не будет, по крайней мере это будет странным решением. Но и нынешний выбор довольно спорный.

Иван Налимов прошлый сезон никак не может занести себе в актив. До декабря хоккеист не мог найти работу. Затем подписал соглашение с рижанами, но там добился двух побед при одиннадцати поражениях с ужасным процентом отраженных бросков — 87,7. Налимов долгое время пытался уехать за океан. С ним связано как минимум две курьезные истории. Как-то Иван при действующем контракте с «Адмиралом» умудрился провести выставочный матч за «Чикаго». И случилось это в момент, когда он якобы был в списке травмированных во Владивостоке.

Второй случай произошел в пандемийный год. Налимов долго получал визу в Америку, наконец улетел туда и уже должен был сыграть за «Рокфорд», но чемпионат остановили. В прошлом сезоне Налимов все-таки провел пять матчей в АХЛ, но тоже без особого успеха. Проблема в том, что Иван так и «кувыркается» последние шесть лет. То переходит в СКА, но немедленно отправляется в «Сочи. То подписывает контракт с «Авангардом», но Боб Хартли изначально не верит во вратаря и не смотрит в его сторону. Были еще «Куньлунь» и «Салават Юлаев». Сейчас он будет первым номером в «Адмирале», но с чего вдруг в клубе уверены, что он потянет такую роль? Про Никиту Серебрякова мы уже говорили. Его последние два года карьеры тоже печальные. Обычно такие клубы, как «Адмирал», вкладываются в иностранных вратарей (сильных российских ребят на рынке просто нет), но во Владивостоке пошли другим путем.

Переговоры

Российский нападающий Андрей Свечников 28 июля становится ограниченно свободным агентом, истекает его трехлетнее соглашение новичка. Из «Каролины» сообщают, что договор с форвардом будет приоритетной задачей в межсезонье. При этом в клубе не исключают разных вариантов. Они готовы подписать «мостик» на два-три года, но рады обсудить и восьмилетний контракт. Для Андрея второй вариант будет оптимальным.

Нет смысла куда-то дергаться, что-то искать, а лучше связать свою жизнь с «Каролиной» на долгие годы, тем более сейчас длительное соглашение подписал главный тренер Род Бриндамор, а он обожает нашего хоккеиста. И это бросается в глаза. У Андрея в каждом из трех чемпионатов (во втором чуть реже) случались неудачные отрезки, плюс ко всему в плей-офф он не становился центральной фигурой команды, хотя уж совсем в тень не уходил. Не исключено, что какой-нибудь другой тренер во время чемпионата посмотрел бы в сторону других хоккеистов, но Свечникову прощается все. И его многочисленные удаления, которые не продиктованы игрой, и слишком суетливая игра в некоторых встречах.

Безусловно, Андрей взрослеет, он становится лучше, но до идеальной игры очень далеко. И главными звездами команды в важный момент становятся совершенно другие люди. Искать что-то другое через два-три года? Есть риск, что в другой команде не будет такого отношения, как в «Каролине». Длительный контракт позволит спокойно работать над устранением своих слабых сторон.