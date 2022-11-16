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Сегодня, 10:30

Ужасная ошибка русского защитника: он подарил гол сопернику

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев допустил результативную ошибку в матче против «Далласа».
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Колтон — 4 (Наместников, Майерс), 1:20 — 1:0. Марчмент — 5 (бол., Робертсон, Хинтц), 14:45 — 1:1. Пол — 6 (бол., Перри, Колтон), 24:47 — 2:1. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Бенн), 28:02 — 2:2. Робертсон — 11 (Павелски, Хейсканен), 29:57 — 2:3. Стэмкос — 8 (Коул, Киллорн), 34:23 — 3:3. Коул — 1 (Пол, Киллорн), 43:55 — 4:3. Факса — 1 (мен.), 55:18 — 4:4. Киллорн — 5 (Сергачев, Стэмкос), 63:43 — 5:4.
Вратари: Эллиотт — Эттингер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 38 (9+14+10+5) — 32 (10+10+10+2).
Наши: Кучеров (25.11/7/-2), Наместников (12.33/3/+1), Сергачев (25.34/0/-1) — -.
Тампа. Amalie Arena.

Атака «Тампы» разошлась не на шутку. В последних двух матчах команда забросила 11 шайб, а сегодня мощно зарубилась с «Далласом». «Лайтнинг» могли одержать победу в основное время, но доигрались до овертайма. Причем в центре внимания вновь оказался Михаил Сергачев, который стал героем прошлой встречи с «Вашингтоном». Сегодня российский защитник при счете 4:3 за пять минут до финальной сирены грубо ошибся в своей зоне и помог отличиться сопернику, который был в меньшинстве.

К счастью для болельщиков «молний», Сергачев исправился в овертайме и поучаствовал в голе Алекса Киллорна, который принес команде трудовую победу. К этой заброшенной шайбе приложил руку также Стивен Стэмкос. Канадец отметился 500-й передачей в регулярных чемпионатах НХЛ, при этом он сегодня прервал свою серию без голов, которая длилась десять матчей. Хороший вечер для капитана «Тампы», но первой звездой встречи стал Киллорн, на счету которого 3 (1+2) очка.

В составе победителей также стоит отметить Владислава Наместникова. Россиянин прервал серию без очков из 11 игр, и в 16 матчах сезона в его активе 4 (0+4) балла. От форварда ждали гораздо большего, но пока есть время нарастить обороты и надолго закрепиться в клубе, где начиналась его карьера в НХЛ. «Тампу» ждет продолжение непростого календаря, а в ближайших матчах команда встретится с «Калгари», «Нэшвиллом», «Бостоном» и «Сент-Луисом».

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Чинахов и Гавриков зажгли в овертайме

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)
Голы: Керали — 3 (Гавриков, Робинсон), 12:36 — 1:0. Дженнер — 5 (бол., Годро, Джонсон), 25:36 — 2:0. Хэйс — 4 (Конекны, Лотон), 28:54 — 2:1. Кэйтс — 3 (Макьюэн, Типпетт), 32:16 — 2:2. Дженнер — 6, 43:22 — 3:2. Робинсон — 2 (Оливье, Бьорк), 43:35 — 4:2. Силер — 2 (Фрост, Фараби), 44:58 — 4:3. Конекны — 7 (бол., Кэйтс, Хэйс), 49:14 — 4:4. Гавриков — 2 (Чинахов, Силлинджер), 63:14 — 5:4.
Вратари: Мерзликинс (Корписало, 32:16) — Харт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (9+9+13+2) — 37 (7+16+13+1).
Наши: Гавриков (28.40/4/+1), Чинахов (18.16/2/0) — Проворов (25.13/2/0).
Коламбус. Nationwide Arena.

Ничем не хуже перестрелка получилась в матче между «Коламбусом» и «Филадельфией». Обескровленные огромным количеством травм «Блю Джекетс» не сдаются и набирают очки уже в третьей встрече подряд. Правда, сегодня команда Брэда Ларсена по ходу матча дважды упускала преимущество в две шайбы, но зато выдала классный отрезок в начале третьего периода. Между голами Буна Дженнера и Эрика Робинсона прошло всего 13 секунд. Голкипер Картер Харт явно не ожидал такого резкого поворота событий.

В овертайме на передний план вышли два россиянина. Владислав Гавриков, Егор Чинахов и Коул Силлинджер убежали в контратаку, устроили роскошную перепасовку, а бросок защитника принес команде победу. Для Владислава это вторая шайба в текущем чемпионате. Месяц назад в матче против «Ванкувера» он также забросил в овертайме с передачи Чинахова. Кажется, ребята хорошо чувствуют друг друга, но Егору необходимо прибавлять в атаке и выходить на более стабильный уровень.

Первый гол Дадонова

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Голы: Хьюз — 6 (бол., Хэмилтон, Братт), 23:57 — 0:1. Хэмилтон — 5, 26:06 — 0:2. Дадонов — 1 (Монахэн, Савар), 29:55 — 1:2. Хьюз — 7 (Мерсер), 35:29 — 1:3. Братт — 6 (Хьюз, Мерсер), 52:19 — 1:4. Марино — 2 (п.в.), 59:56 — 1:5.
Вратари: Аллен (56:06 — 59:56) — Ванечек.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (15+5+6) — 39 (11+18+10).
Наши: Дадонов (15.12/4/+1) — -.
Монреаль. Centre Bell.

Евгений Дадонов забил гол в ворота «Нью-Джерси» и в 12-м матче сезона набрал свой первый балл. Откровенно слабо выглядит россиянин, особенно на фоне топовой молодежи, которой в «Монреале» собралось очень много. Вряд ли Евгений задержится в команде надолго. Ходит много слухов о заинтересованности клубом в его обмене. Это его последний год контракта с кэпхитом в пять миллионов долларов, и такой груз для платежки клуба сейчас ни к чему.

Гол Дадонова стал единственным для «Канадиенс» в этом матче. Несмотря на поддержку родных болельщиков, команда с треском уступила «дьяволам». В составе «Нью-Джерси» 3 (2+1) очка набрал Джек Хьюз и заслуженно стал первой звездой встречи. «Девилз» выдают невероятный старт. Это их десятая победа подряд. До рекорда клуба (13) осталось немного. Пока команда Линди Раффа — главное открытие начала чемпионата. К сожалению, ушел в тень Егор Шарангович. Белорусский форвард не набирает очки уже шесть матчей подряд, хотя от него многие ждут прогресса.

Владислав Гавриков
Евгений Дадонов
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 16 7 9 14
8 Оттава 15 5 10 11
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Чикаго 15 6 9 15
6 Нэшвилл 16 7 9 15
7 Аризона 15 6 9 13
8 Сент-Луис 14 6 8 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
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