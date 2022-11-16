Ужасная ошибка русского защитника: он подарил гол сопернику

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Колтон — 4 (Наместников, Майерс), 1:20 — 1:0. Марчмент — 5 (бол., Робертсон, Хинтц), 14:45 — 1:1. Пол — 6 (бол., Перри, Колтон), 24:47 — 2:1. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Бенн), 28:02 — 2:2. Робертсон — 11 (Павелски, Хейсканен), 29:57 — 2:3. Стэмкос — 8 (Коул, Киллорн), 34:23 — 3:3. Коул — 1 (Пол, Киллорн), 43:55 — 4:3. Факса — 1 (мен.), 55:18 — 4:4. Киллорн — 5 (Сергачев, Стэмкос), 63:43 — 5:4.

Вратари: Эллиотт — Эттингер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (9+14+10+5) — 32 (10+10+10+2).

Наши: Кучеров (25.11/7/-2), Наместников (12.33/3/+1), Сергачев (25.34/0/-1) — -.

Тампа. Amalie Arena.

Атака «Тампы» разошлась не на шутку. В последних двух матчах команда забросила 11 шайб, а сегодня мощно зарубилась с «Далласом». «Лайтнинг» могли одержать победу в основное время, но доигрались до овертайма. Причем в центре внимания вновь оказался Михаил Сергачев, который стал героем прошлой встречи с «Вашингтоном». Сегодня российский защитник при счете 4:3 за пять минут до финальной сирены грубо ошибся в своей зоне и помог отличиться сопернику, который был в меньшинстве.

К счастью для болельщиков «молний», Сергачев исправился в овертайме и поучаствовал в голе Алекса Киллорна, который принес команде трудовую победу. К этой заброшенной шайбе приложил руку также Стивен Стэмкос. Канадец отметился 500-й передачей в регулярных чемпионатах НХЛ, при этом он сегодня прервал свою серию без голов, которая длилась десять матчей. Хороший вечер для капитана «Тампы», но первой звездой встречи стал Киллорн, на счету которого 3 (1+2) очка.

В составе победителей также стоит отметить Владислава Наместникова. Россиянин прервал серию без очков из 11 игр, и в 16 матчах сезона в его активе 4 (0+4) балла. От форварда ждали гораздо большего, но пока есть время нарастить обороты и надолго закрепиться в клубе, где начиналась его карьера в НХЛ. «Тампу» ждет продолжение непростого календаря, а в ближайших матчах команда встретится с «Калгари», «Нэшвиллом», «Бостоном» и «Сент-Луисом».

Чинахов и Гавриков зажгли в овертайме

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Голы: Керали — 3 (Гавриков, Робинсон), 12:36 — 1:0. Дженнер — 5 (бол., Годро, Джонсон), 25:36 — 2:0. Хэйс — 4 (Конекны, Лотон), 28:54 — 2:1. Кэйтс — 3 (Макьюэн, Типпетт), 32:16 — 2:2. Дженнер — 6, 43:22 — 3:2. Робинсон — 2 (Оливье, Бьорк), 43:35 — 4:2. Силер — 2 (Фрост, Фараби), 44:58 — 4:3. Конекны — 7 (бол., Кэйтс, Хэйс), 49:14 — 4:4. Гавриков — 2 (Чинахов, Силлинджер), 63:14 — 5:4.

Вратари: Мерзликинс (Корписало, 32:16) — Харт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (9+9+13+2) — 37 (7+16+13+1).

Наши: Гавриков (28.40/4/+1), Чинахов (18.16/2/0) — Проворов (25.13/2/0).

Коламбус. Nationwide Arena.

Ничем не хуже перестрелка получилась в матче между «Коламбусом» и «Филадельфией». Обескровленные огромным количеством травм «Блю Джекетс» не сдаются и набирают очки уже в третьей встрече подряд. Правда, сегодня команда Брэда Ларсена по ходу матча дважды упускала преимущество в две шайбы, но зато выдала классный отрезок в начале третьего периода. Между голами Буна Дженнера и Эрика Робинсона прошло всего 13 секунд. Голкипер Картер Харт явно не ожидал такого резкого поворота событий.

В овертайме на передний план вышли два россиянина. Владислав Гавриков, Егор Чинахов и Коул Силлинджер убежали в контратаку, устроили роскошную перепасовку, а бросок защитника принес команде победу. Для Владислава это вторая шайба в текущем чемпионате. Месяц назад в матче против «Ванкувера» он также забросил в овертайме с передачи Чинахова. Кажется, ребята хорошо чувствуют друг друга, но Егору необходимо прибавлять в атаке и выходить на более стабильный уровень.

Первый гол Дадонова

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хьюз — 6 (бол., Хэмилтон, Братт), 23:57 — 0:1. Хэмилтон — 5, 26:06 — 0:2. Дадонов — 1 (Монахэн, Савар), 29:55 — 1:2. Хьюз — 7 (Мерсер), 35:29 — 1:3. Братт — 6 (Хьюз, Мерсер), 52:19 — 1:4. Марино — 2 (п.в.), 59:56 — 1:5.

Вратари: Аллен (56:06 — 59:56) — Ванечек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (15+5+6) — 39 (11+18+10).

Наши: Дадонов (15.12/4/+1) — -.

Монреаль. Centre Bell.

Евгений Дадонов забил гол в ворота «Нью-Джерси» и в 12-м матче сезона набрал свой первый балл. Откровенно слабо выглядит россиянин, особенно на фоне топовой молодежи, которой в «Монреале» собралось очень много. Вряд ли Евгений задержится в команде надолго. Ходит много слухов о заинтересованности клубом в его обмене. Это его последний год контракта с кэпхитом в пять миллионов долларов, и такой груз для платежки клуба сейчас ни к чему.

Гол Дадонова стал единственным для «Канадиенс» в этом матче. Несмотря на поддержку родных болельщиков, команда с треском уступила «дьяволам». В составе «Нью-Джерси» 3 (2+1) очка набрал Джек Хьюз и заслуженно стал первой звездой встречи. «Девилз» выдают невероятный старт. Это их десятая победа подряд. До рекорда клуба (13) осталось немного. Пока команда Линди Раффа — главное открытие начала чемпионата. К сожалению, ушел в тень Егор Шарангович. Белорусский форвард не набирает очки уже шесть матчей подряд, хотя от него многие ждут прогресса.