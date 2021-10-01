Российские новички зажигают на предсезонке НХЛ! Кого ждать в основе «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла»?

Число наших игроков в новом сезоне должно увеличиться.

Предсезонные матчи — отличная возможность проявить себя для игроков, которые еще не играли в НХЛ. Даже если ты доказал все в КХЛ или другой европейской лиге, никто не гарантирует места в составе команды из сильнейшей лиги мира. Сегодня ночью и ранним утром российские хоккеисты сделали многое, чтобы заявить о себе.

Яков Тренин с прошлого сезона получил твердое место в основе «Нэшвилла», и вряд ли ему что-то угрожает. А вот Егора Афанасьева в системе клуба знают не так хорошо. Прошлый сезон он провел в ЦСКА, а до этого играл в юниорских лигах. Но сегодня Афанасьев стал главным героем матча против «Тампы-Бэй» (6:2), набрав 3 (2+1) очка.

В соцсетях болельщики «Нэшвилла» уже предвкушают дебют Афанасьева в главной команде, и в предстоящем сезоне он наверняка состоится. Состав «Предаторз» существенно обеднел за последние годы. Форсберг, Дюшен, Гранлунд — больше в атаке команды выделить-то и некого. Остальных потеснить из состава Афанасьев вполне способен.

Должен с ходу закрепиться в основе «Лос-Анджелеса» нападающий Владимир Ткачев. Ему уже 26 лет, и он давно планировал попробовать силы в Северной Америке. Прошлый сезон в СКА у него не получился — Ткачев периодически не попадал в состав, и в целом его отпустили без особого сожаления. Но в «Кингз» у него отличные шансы проявить себя. На предсезонке Ткачева выпускают в большинстве, выпускают с классными партнерами, и результат не заставляет себя ждать. Сегодня — две передачи в матче с «Вегасом» (3:1).

Vlad Tkachev finds Arthur Kaliyev (1) in the slot who extends the Kings lead to two on the power play.



Assists:

Quentin Byfield (1)

Vlad Tkachev (3)#GoKingsGo #VegasBorn #LAKvsVGK pic.twitter.com/7D7DWKJV8K — LA Royalty (@LARoyalty1967) October 1, 2021

В составе «Вегаса» единственную шайбу забросил защитник Даниил Мироманов. Еще в «Сочи» он умел подключаться к атакам и в интервью «СЭ» рассказывал, что его в «Вегасе» видят именно в качестве атакующего защитника. Вот только при двух пропущенных голах на льду находился именно Мироманов — над игрой у собственных ворот ему еще надо поработать.