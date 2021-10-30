Главный тренер «Флориды» уволен за скандал 11-летней давности.

Грустная история с отставкой Джоэля Кенневилля из «Флориды». История, которая с большой долей вероятности убьет нынешних лидеров чемпионата НХЛ. Команду, которую Кенневилль, трехкратный обладатель Кубка Стэнли во главе «Чикаго», по кирпичику строил два с лишним сезона.

И тут все рухнуло.

Америка для меня не чужая страна, я многое в ней уважаю — но каких-то вещей, связанных с ее менталитетом, никогда не пойму. Например, почему крайне косвенно виновный в чужом секс-скандале человек должен из-за него 11 лет спустя лишаться работы — причем другой, не той, что тогда (генерального менеджера Стэна Боумэна, по крайней мере, лишили той же, в «Чикаго»). Почему нельзя наказать как-то по-другому — крупным штрафом, например. Почему нельзя ограничиться подробным и честным публичным покаянием. Почему для такой ерунды — конкретно в случае коуча Кью — нет, в конце концов, срока давности.

Плохо ли покрывать извращенца, будь он видеотренером или кем угодно? Конечно, плохо. Но не главный тренер принял такое решение, а тогдашний президент и CEO «Чикаго» Джон Макдонаф. Вот он и должен быть адресно и жестко наказан.

Кенневиллю вменяют в вину то, что он, зная о случившемся, не выгнал этого тренера по видео Элдрича сразу, а сказал, что на время плей-офф тот ему нужен и текущая борьба за Кубок Стэнли — важнее сексуальных домогательств.

Борьба, которую Кенневилль и его «Чикаго», замечу, выиграли.

Элдрич тихо покинул клуб тем же летом 2010-го. А поставьте себя на место Кенневилля и подумайте: вы бы выгнали помощника по ходу плей-офф, зная, что ему нет замены? Для чего люди приходят в спорт — чтобы добиваться побед или следовать общественным установкам? Которые к тому же тогда не были такими жесткими, как сейчас. В 2020-х судят о событиях десятилетней давности по нынешним меркам. Не уверен, что это правильно.

Никто из хоккеистов НХЛ решение по Кенневиллю, конечно, публично не осудит — по нынешним временам это самоубийство. Но я бы провел анонимный опрос в том составе «Чикаго» и этом «Флориды» — как они относятся к случившемуся? На 95% уверен, что игроки поддержали бы тренера. Потому что они тоже не общественные деятели, не политики, не моральные камертоны, а спортсмены — и тоже хотят выигрывать.

Большой спорт вообще вещь довольно злая, жесткая и эгоистичная, в нем не расшаркиваются и не следуют правилам, а сметают тех, кто стоит на твоем пути к победе. В том же хоккее бьют клюшкой под колено, толкают в спину на борт, делают еще кучу всяких мерзостей, за которые иногда и двух минут штрафа не дают — не то что работы не лишают. Ни сразу, ни потом. Спорт — довольно подлая штука, потому что путь к большой победе далеко не всегда устлан розами. И даже никогда он ими не устлан. И подвиги на этом пути перемежаются пакостями.

Нельзя осуждать и выгонять с работы людей спорта, которые в критической ситуации выбирают спорт. И тем более — 11 лет спустя при другом мироустройстве. Если главный тренер, погруженный в борьбу за Кубок Стэнли, уберет человека из штаба, и от этого пострадает команда, — он предаст свою команду и свою профессию. Предаст то, к чему шел и за что боролся всю жизнь. Почему-то о таком нарушении неписаных законов никто из этих современных моральных камертонов не задумывается.

Я много общаюсь с тренерами и знаю, что главная ценность для них — команда и ее интересы. В любой стране. Так было, так есть, так будет. Поэтому Кенневилль как тренер был на миллион процентов прав. Как человек — может, и нет. Но зарплату в «Чикаго» ему платили как тренеру. И он ее отработал сполна.

Да, он не прав в том, что при расследовании соврал, сказав, что не знал о той ситуации, — а затем было доказано обратное. Быть может, поведи он себя честно, назови вещи своими именами — и наказание было бы не столь жестким. Хотя сомневаюсь. Сейчас в Америке хотят казаться святее папы римского — а значит, тех, кто уличен в несвятости, нужно сжигать на костре.

Может, я в корне не прав и так и должно быть — «чтоб другим неповадно было». Но видится мне во всем этом фальшь и игра на публику.

И ведь попробуй кто-то из людей, играющих и работающих в НХЛ (НБА, НФЛ, МЛБ, МЛС), сказать хоть слово, что что-то происходит не так, — со свету сживут. Потому что такова жесткая общественная установка, которую нельзя нарушать. Не закон — общественная установка.

Свобода слова? Забудьте. Поэтому на словах сейчас все будут за решение по Кенневиллю. А на кухнях, разговаривая с женами и родителями, станут хвататься за головы: «Они что, совсем о...ли?»

Мне страшно жалко Кенневилля, «Флориду» и всех ее игроков. Смешно рассуждать, кто сможет его равноценно заменить. Он ставит сложный хоккей, игрокам требуется много времени, чтобы понять все маневры и начать творить красоту. И после всех этих усилий, когда наконец-то покатило, снова все упрощать... Даже не представляю, что сейчас творится в Санрайзе, как все не просто разочарованы — убиты, раздавлены. Весь огромный и достойный труд пошел коту под хвост. Коту-моралисту.

Приглашайте же коуча Кью, которому путь назад в НХЛ все равно закрыт, работать в Россию. У нас полно своих косяков и проблем, но этот уважаемый человек и фантастический профессионал не сделал ничего такого, за что его нужно лишать права на профессию. И ничего такого, из-за чего нельзя приглашать сюда, где он может помочь тренерам выйти на новый уровень. Если Кубок Гагарина брали списанные из НХЛ Майк Кинэн и Боб Хартли, то Кенневилль в КХЛ будет просто царем. Он откроет людям глаза на то, как надо работать.

Я бы сказал — и в сборную на Олимпиаду его приглашайте. У нас и близко нет ни одного тренера такого масштаба.

Но этого точно не будет. И совсем не по морально-этическим причинам.