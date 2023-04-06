Шикарный особняк, красивая жена и большой автопарк. Как живет Малкин в США

Все о жизни звездного хоккеиста в США.

Евгений Малкин — главная хоккейная звезда России после Александра Овечкина. Форвард уже 15 лет играет в НХЛ. «СЭ» рассказывает, как живет звездный хоккеист за океаном.

Личная жизнь

Малкин перебрался в США в 2006 году. К тому моменту он встречался с моделью Оксаной Кондаковой из его родного Магнитогорска. С ней он перебрался в Питтсбург. Однако родители просили Евгения не торопиться связывать себя узами брака, и в итоге пара рассталась. Спортсмену приписывали роман с легкоатлеткой Дарьей Клишиной и актрисой Марией Кожевниковой, но подтверждений этому не нашлось.

В 2014 году хоккеист познакомился с телеведущей Анной Кастеровой. Яркая брюнетка работала на спортивном телеканале, где ее и приметил Евгений. Форвард узнал ее номер и написал сообщение: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба».

Дружба достаточно быстро переросла во влюбленность. И даже расстояние не помешало им. Евгений красиво ухаживал за Анной, постоянно устраивал ей сюрпризы, чем и растопил ее сердце.

Малкин уговаривал Кастерову переехать в США, но девушка долго думала. У нее были успешные проекты в России. Но когда спортивный телеканал «Россия 2» прекратил свое существование, Анна уехала за океан.

В 2016 году хоккеист и звезда ТВ впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Никитой.

«Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребенка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться еще лучше. Наша семья — мой тыл, взаимопомощь. Очень благодарю жену за все, что она для нас с сыном делает», — признавался нападающий.

Позже влюбленные узаконили свои отношения, расписавшись в Нью-Йорке. Правда, пышную свадьбу не устраивали. И вот уже несколько лет они счастливо живут в Питтсбурге, воспитывая сына.

Фото Соцсети

Сколько зарабатывает Малкин

Основной доход Малкин получает в «Питтсбурге». Летом 2022 года он продлил контракт еще на четыре сезона. Для 36-летнего игрока это большая удача. Однако ему пришлось пойти на понижение зарплаты. Если раньше он получал 9,5 миллиона долларов в год, то сейчас на 3,4 миллиона долларов меньше (без учета бонусов). Таким образом, за четыре года он пополнит свой кошелек на 24,4 миллиона.

Отличные деньги приносят Малкину и рекламные контракты. В разные годы он сотрудничал с GoPro, Frameworth, Head&Shoulders, Upper Deck и Nivea. По неофициальным данным, доход от рекламы ему приносит 700 тысяч долларов ежегодно.

Фото Соцсети

Недвижимость хоккеиста

Через два года после переезда в США российский форвард задумался о покупке недвижимости. Первое время он жил у Сергея Гончара, который тепло принял соотечественника. В 2008 году Джино приобрел роскошный особняк в городке Сеуикли недалеко от Питтсбурга. Это очень живописное место с лесом, где водятся олени и бурундуки, и рекой Огайо. Там проживает всего 4 тысячи жителей, среди которых владелец «Питтсбурга» Марио Лемье и капитан команды Сидни Кросби.

За дом хоккеист выложил 1,5 миллиона долларов. Это двухэтажный кирпичный особняк с мансардой. В нем несколько спален и туалетных комнат, на кухне имеется барная стойка и островок для готовки. Снаружи большая территория, где установлено несколько железных Терминаторов, от которых фанатеет хоккеист. Рядом он приобрел еще небольшой особняк для своих родителей.

В 2010 году хоккеист планировал продать недвижимость и даже выставил дом на продажу за 2,195 миллиона долларов. Но передумал и до сих пор проживает в нем. А в Сети сохранился видеообзор недвижимости спортсмена.

Кастерова в одном из своих интервью рассказала о жизни в США: «В Питтсбурге практически все свое время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Женя — звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь у себя дома».

Помимо этого, у звездного хоккеиста есть недвижимость в Майами и Москве, где он останавливается с семьей.

Фото Соцсети

Автомобили Малкина

В основном Малкина видят за рулем Porsche версии 911 Turbo S, который разгоняется до 100 километров в час всего за 4 секунды и до 200 км/ч — за 9,9 секунды. Такой автомобиль стоит примерно 12 миллионов рублей.

В 2012 году компания Volvo Car Russia вручила Малкину седан бизнес-класса Volvo S80 в эксклюзивной версии Inscription за 2,5 миллиона рублей.

В автопарке хоккеиста есть также «Мерседес» и «Кадиллак».