Шикарный особняк, красивая жена и большой автопарк. Как живет Малкин в США
Евгений Малкин — главная хоккейная звезда России после Александра Овечкина. Форвард уже 15 лет играет в НХЛ. «СЭ» рассказывает, как живет звездный хоккеист за океаном.
Личная жизнь
Малкин перебрался в США в 2006 году. К тому моменту он встречался с моделью Оксаной Кондаковой из его родного Магнитогорска. С ней он перебрался в Питтсбург. Однако родители просили Евгения не торопиться связывать себя узами брака, и в итоге пара рассталась. Спортсмену приписывали роман с легкоатлеткой Дарьей Клишиной и актрисой Марией Кожевниковой, но подтверждений этому не нашлось.
В 2014 году хоккеист познакомился с телеведущей Анной Кастеровой. Яркая брюнетка работала на спортивном телеканале, где ее и приметил Евгений. Форвард узнал ее номер и написал сообщение: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба».
Дружба достаточно быстро переросла во влюбленность. И даже расстояние не помешало им. Евгений красиво ухаживал за Анной, постоянно устраивал ей сюрпризы, чем и растопил ее сердце.
Малкин уговаривал Кастерову переехать в США, но девушка долго думала. У нее были успешные проекты в России. Но когда спортивный телеканал «Россия 2» прекратил свое существование, Анна уехала за океан.
В 2016 году хоккеист и звезда ТВ впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Никитой.
«Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребенка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться еще лучше. Наша семья — мой тыл, взаимопомощь. Очень благодарю жену за все, что она для нас с сыном делает», — признавался нападающий.
Позже влюбленные узаконили свои отношения, расписавшись в Нью-Йорке. Правда, пышную свадьбу не устраивали. И вот уже несколько лет они счастливо живут в Питтсбурге, воспитывая сына.
Сколько зарабатывает Малкин
Основной доход Малкин получает в «Питтсбурге». Летом 2022 года он продлил контракт еще на четыре сезона. Для 36-летнего игрока это большая удача. Однако ему пришлось пойти на понижение зарплаты. Если раньше он получал 9,5 миллиона долларов в год, то сейчас на 3,4 миллиона долларов меньше (без учета бонусов). Таким образом, за четыре года он пополнит свой кошелек на 24,4 миллиона.
Отличные деньги приносят Малкину и рекламные контракты. В разные годы он сотрудничал с GoPro, Frameworth, Head&Shoulders, Upper Deck и Nivea. По неофициальным данным, доход от рекламы ему приносит 700 тысяч долларов ежегодно.
Недвижимость хоккеиста
Через два года после переезда в США российский форвард задумался о покупке недвижимости. Первое время он жил у Сергея Гончара, который тепло принял соотечественника. В 2008 году Джино приобрел роскошный особняк в городке Сеуикли недалеко от Питтсбурга. Это очень живописное место с лесом, где водятся олени и бурундуки, и рекой Огайо. Там проживает всего 4 тысячи жителей, среди которых владелец «Питтсбурга» Марио Лемье и капитан команды Сидни Кросби.
За дом хоккеист выложил 1,5 миллиона долларов. Это двухэтажный кирпичный особняк с мансардой. В нем несколько спален и туалетных комнат, на кухне имеется барная стойка и островок для готовки. Снаружи большая территория, где установлено несколько железных Терминаторов, от которых фанатеет хоккеист. Рядом он приобрел еще небольшой особняк для своих родителей.
В 2010 году хоккеист планировал продать недвижимость и даже выставил дом на продажу за 2,195 миллиона долларов. Но передумал и до сих пор проживает в нем. А в Сети сохранился видеообзор недвижимости спортсмена.
Кастерова в одном из своих интервью рассказала о жизни в США: «В Питтсбурге практически все свое время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Женя — звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь у себя дома».
Помимо этого, у звездного хоккеиста есть недвижимость в Майами и Москве, где он останавливается с семьей.
Автомобили Малкина
В основном Малкина видят за рулем Porsche версии 911 Turbo S, который разгоняется до 100 километров в час всего за 4 секунды и до 200 км/ч — за 9,9 секунды. Такой автомобиль стоит примерно 12 миллионов рублей.
В 2012 году компания Volvo Car Russia вручила Малкину седан бизнес-класса Volvo S80 в эксклюзивной версии Inscription за 2,5 миллиона рублей.
В автопарке хоккеиста есть также «Мерседес» и «Кадиллак».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|78
|46
|32
|103
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|78
|45
|33
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|78
|45
|33
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
|6.04
|02:30
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 3
|6.04
|02:30
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|107
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|51
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20