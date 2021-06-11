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Шикарная фигура и крутые фото. Как выглядит жена российского хоккеиста Подколзина

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 11:15
Александра Котяткина. Фото Instagram
Александра Котяткина. Фото Instagram
Теги:
Очаровательная Александра поможет хоккеисту освоиться в Америке.

Завершив сезон в СКА, Василий Подколзин, как и любой российский талант, отправился покорять площадки Северной Америки. 30 мая 19-летний форвард заключил контракт с «Ванкувером», который пару лет назад выбрал россиянина на драфте НХЛ под десятым номером. Хотелось бы сказать, что он серьезно меняет свою жизнь, но спустя месяц закладывается еще более крутой вираж. Подколзин женится!

Василий — парень простой, и объявил об этом просто. «Короче, я женился. Очень нервный день, но все прошло очень хорошо! Родители, близкие друзья, красавица жена Александра Котяткина! Ну а главная часть этого праздника еще впереди! Все только начинается!» — написал Подколзин в Instagram.

Публикация от Vasily Podkolzin (@podkol_)

Как вы уже поняли, избранницу хоккеиста зовут Александра. Она обладает стройнейшей фигурой, шикарной копной волос и серьезной растяжкой, только посмотрите на ее шпагат — чувствуется, что имеет место быть спортивное прошлое. А теперь еще и мужем, играющим в самой престижной хоккейной лиге мира.

Кстати, судя по ранним постам в Instagram, девушка уже была в Нью-Йорке, а значит поможет Василию с погружением в другую культуру. Мы же желаем паре счастливой семейной жизни и больших побед в ледовых баталиях.

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