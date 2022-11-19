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Россия обыграла его команду 42:0. Игрок не сдался и попал в НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ник Чичек.
Фото USA Today Sports
Ник Чичек.
Фото Соцсети
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Впервые в истории в Национальной хоккейной лиге дебютировал турецкий хоккеист.

Турнир в Эрзруме

Даже если вы не следите за молодежным хоккеем, то наверняка должны помнить разгром, который юниорская сборная России U17 с совершенно космическим счетом 42:0 учинила сверстникам из Турции на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме пять лет назад. Абсолютно невзрачная вывеска и посредственный статус турнира совершенно не тянули на то, чтобы этот матч попал во все новостные ленты. Но катастрофические для хозяев цифры на табло сделали свое дело и заставили многих воскликнуть: «А что, у турков тоже есть хоккей?!».

Как оказалось, есть. Стоило президенту Турции Реджепу Эрдогану в 2014 году заявить, что страна будет претендовать на проведение зимней Олимпиады в 2026-м, как местный олимпийский комитет судорожно принялся развивать зимние виды спорта. Одним из пробников зимней экзотики для местных жителей, давно уже поедающих исключительно «летнюю» триаду «футбол-баскетбол-волейбол» и стали детские игры, прошедшие в Эрзуруме.

Россияне во главе с Владимиром Филатовым приехали в городок около Армянского нагорья в статусе главного фаворита экспериментального турнира из пяти участников (Турция, Беларусь, Россия, Франция и Словакия) и привезли по-настоящему боевой состав. Тут вам и один из лучших новичков КХЛ Ярослав Лихачев, считавшийся сильнейшим игроком страны по 2001 году рождения, и тогда не так раскрученный Василий Подколзин, и будущий нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, и шурин Евгения Кузнецова Данил Зиновьев.

А вот туркам команду пришлось собирать буквально по объявлению. Еще на стадии селекции выяснилось невероятное — клюшку и шайбу в возрастной категории до 17 лет в стране вживую видели несколько меньшее количество человек, чем того требовала минимальная заявка. В какой-то момент ситуация казалась настолько паршивой, что хоккейным функционерам пришлось ездить по миру и приглашать в сборную парней с турецкими корнями. В итоге финну Весе Виитакоски, возглавлявшему тогда хозяев, удалось выискаь в Швеции нападающего Фахри Джелепи, а настоящей находкой для него стал защитник из заснеженного Виннипега Ник Чичек, который на тренировках перед турниром мог обыграть всех 20 партнеров.

Ник Чичек. Фото Соцсети
Ник Чичек.
Фото Соцсети

Канадский турок

Сын турецкого эмигранта и канадки на тот момент довольно результативно выступал в юниорской лиге Манитобы, но по кленовым меркам никогда не считался талантом первой величины и кандидатом в сборную Канады. Поэтому когда его пригласили сыграть за Турцию и впервые посетить отчий край, где жила многочисленная родня, он с радостью согласился и мгновенно превратился в героя сюжета одного из каналов Виннипега:

«Вначале мне было смешно, не буду врать. Это было немного странно. Я был немного удивлен, но потом до меня дошло, и я подумал: «Вау, это крутой опыт! Это классно, потому что я представляю страну в целом, а это своего рода возможность, которая выпадает раз в жизни», — рассказывал хоккеист в интервью в CBC.

Камнем преткновения могла стать мать Ника, которая боялась отпускать кровинушку на родину мужа из-за военной активности на турецко-сирийской границе и влияния террористических организаций в регионе. Но Чичек-старший быстро заверил ее, что волноваться не стоит, и заранее обзвонил всех родственников, которые взяли их сына на поруки.

За два матча на фестивале защитник очков так и не набрал, словив из-за российского кошмара ужасные «-17» в показатель полезности. Но мог ли тогда Владимир Филатов представить, что один из униженных его командой турков сыграет в НХЛ раньше, чем 19 из 20 его парней?

Дебют

Вернувшись домой, Чичек шагнул на новый для себя уровень и начал играть в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Портленд», в котором на четвертый сезон стал капитаном и успел пересечься с такими парнями, как Коди Гласс и Сет Джарвис. Казалось, после предельного сезона в «юниорке» незадрафтованный хоккеист вряд ли найдет варианты выше студенческой лиги. Однако прошлым летом он подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «Акул» «Барракудой», оттрубил классную регулярку с 25 (5+10) очками в АХЛ, получил в награду от нового босса «Сан-Хосе» Майка Грира уже энхаэловский контракт, а во вторник дебютировал за основу в гостевом матче с «Вегасом», заменив в третьей паре травмированного чеха Радима Шимека.

Хотя еще в сентябре его шансы на основу оценивались как призрачные. В тренировочный лагерь 22-летний хоккеист приезжал в статусе крепкого игрока второй пары фарм-клуба, но предсезонку завершал уже в статусе первого кандидата на подъем в НХЛ среди защитников, выиграв конкуренцию у канадца Райана Меркли, финна Сантери Хатакки и ... Артемия Князева — одного из своих эрзрумских мучителей. Парень из Виннипега так понравился Давиду Куинну в последнем матче с «Вегасом», что именно его тренер «Шаркс» предпочел двум европейцам и взял восьмым защитником на выставочные матчи «Акул» в Германии. Впрочем, место в самолете до Берлина для турка во многом освободила травма другого финна — Маркуса Нутиваары.

«Мы были в Вегасе на последней предсезонной игре. Я вышел из самолета и начал думать о том, что вечером мы узнаем состав на поездку. В этот момент мимо меня прошел Майк Грир и сказал: «Чич, пакуй чемоданы». Тогда на моем лице появилась самая широкая улыбка в моей жизни», — вспоминал Ник свое попадание в итоговый состав на турне в Европу.

Иронично, что дебютировать в НХЛ Чичеку довелось там, где он блеснул перед тренерами, — в Вегасе. Правда, эту ночь, несмотря на уверенную победу «Сан-Хосе» (5:2), ему по-хорошему нужно забыть. Именно он за 15 секунд до конца первого периода ошибся на выходе из своей зоны и привез на ворота Джеймса Раймера позиционку, окончившуюся голом Джека Айкела.

Заработал «минус» Ник и в моменте с шайбой Джонатана Маршессо, не сумев при счете 1:1 прервать в средней зоне выброс от Алекса Пьетранджело. Как итог: «-2», два силовых приема и один бросок в створ за 17 минут игрового времени. Как бы то ни было, в историю Чичек уже вошел, а карта игроков НХЛ пополнилась еще одной страной. Пусть и с небольшой натяжкой.

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2 Виннипег 15 10 5 21
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4 Нэшвилл 17 8 9 17
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6 Миннесота 17 7 10 16
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