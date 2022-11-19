Россия обыграла его команду 42:0. Игрок не сдался и попал в НХЛ

Впервые в истории в Национальной хоккейной лиге дебютировал турецкий хоккеист.

Турнир в Эрзруме

Даже если вы не следите за молодежным хоккеем, то наверняка должны помнить разгром, который юниорская сборная России U17 с совершенно космическим счетом 42:0 учинила сверстникам из Турции на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме пять лет назад. Абсолютно невзрачная вывеска и посредственный статус турнира совершенно не тянули на то, чтобы этот матч попал во все новостные ленты. Но катастрофические для хозяев цифры на табло сделали свое дело и заставили многих воскликнуть: «А что, у турков тоже есть хоккей?!».

Как оказалось, есть. Стоило президенту Турции Реджепу Эрдогану в 2014 году заявить, что страна будет претендовать на проведение зимней Олимпиады в 2026-м, как местный олимпийский комитет судорожно принялся развивать зимние виды спорта. Одним из пробников зимней экзотики для местных жителей, давно уже поедающих исключительно «летнюю» триаду «футбол-баскетбол-волейбол» и стали детские игры, прошедшие в Эрзуруме.

Россияне во главе с Владимиром Филатовым приехали в городок около Армянского нагорья в статусе главного фаворита экспериментального турнира из пяти участников (Турция, Беларусь, Россия, Франция и Словакия) и привезли по-настоящему боевой состав. Тут вам и один из лучших новичков КХЛ Ярослав Лихачев, считавшийся сильнейшим игроком страны по 2001 году рождения, и тогда не так раскрученный Василий Подколзин, и будущий нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, и шурин Евгения Кузнецова Данил Зиновьев.

А вот туркам команду пришлось собирать буквально по объявлению. Еще на стадии селекции выяснилось невероятное — клюшку и шайбу в возрастной категории до 17 лет в стране вживую видели несколько меньшее количество человек, чем того требовала минимальная заявка. В какой-то момент ситуация казалась настолько паршивой, что хоккейным функционерам пришлось ездить по миру и приглашать в сборную парней с турецкими корнями. В итоге финну Весе Виитакоски, возглавлявшему тогда хозяев, удалось выискаь в Швеции нападающего Фахри Джелепи, а настоящей находкой для него стал защитник из заснеженного Виннипега Ник Чичек, который на тренировках перед турниром мог обыграть всех 20 партнеров.

Ник Чичек. Фото Соцсети

Канадский турок

Сын турецкого эмигранта и канадки на тот момент довольно результативно выступал в юниорской лиге Манитобы, но по кленовым меркам никогда не считался талантом первой величины и кандидатом в сборную Канады. Поэтому когда его пригласили сыграть за Турцию и впервые посетить отчий край, где жила многочисленная родня, он с радостью согласился и мгновенно превратился в героя сюжета одного из каналов Виннипега:

«Вначале мне было смешно, не буду врать. Это было немного странно. Я был немного удивлен, но потом до меня дошло, и я подумал: «Вау, это крутой опыт! Это классно, потому что я представляю страну в целом, а это своего рода возможность, которая выпадает раз в жизни», — рассказывал хоккеист в интервью в CBC.

Камнем преткновения могла стать мать Ника, которая боялась отпускать кровинушку на родину мужа из-за военной активности на турецко-сирийской границе и влияния террористических организаций в регионе. Но Чичек-старший быстро заверил ее, что волноваться не стоит, и заранее обзвонил всех родственников, которые взяли их сына на поруки.

За два матча на фестивале защитник очков так и не набрал, словив из-за российского кошмара ужасные «-17» в показатель полезности. Но мог ли тогда Владимир Филатов представить, что один из униженных его командой турков сыграет в НХЛ раньше, чем 19 из 20 его парней?

Дебют

Вернувшись домой, Чичек шагнул на новый для себя уровень и начал играть в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Портленд», в котором на четвертый сезон стал капитаном и успел пересечься с такими парнями, как Коди Гласс и Сет Джарвис. Казалось, после предельного сезона в «юниорке» незадрафтованный хоккеист вряд ли найдет варианты выше студенческой лиги. Однако прошлым летом он подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «Акул» «Барракудой», оттрубил классную регулярку с 25 (5+10) очками в АХЛ, получил в награду от нового босса «Сан-Хосе» Майка Грира уже энхаэловский контракт, а во вторник дебютировал за основу в гостевом матче с «Вегасом», заменив в третьей паре травмированного чеха Радима Шимека.

Хотя еще в сентябре его шансы на основу оценивались как призрачные. В тренировочный лагерь 22-летний хоккеист приезжал в статусе крепкого игрока второй пары фарм-клуба, но предсезонку завершал уже в статусе первого кандидата на подъем в НХЛ среди защитников, выиграв конкуренцию у канадца Райана Меркли, финна Сантери Хатакки и ... Артемия Князева — одного из своих эрзрумских мучителей. Парень из Виннипега так понравился Давиду Куинну в последнем матче с «Вегасом», что именно его тренер «Шаркс» предпочел двум европейцам и взял восьмым защитником на выставочные матчи «Акул» в Германии. Впрочем, место в самолете до Берлина для турка во многом освободила травма другого финна — Маркуса Нутиваары.

«Мы были в Вегасе на последней предсезонной игре. Я вышел из самолета и начал думать о том, что вечером мы узнаем состав на поездку. В этот момент мимо меня прошел Майк Грир и сказал: «Чич, пакуй чемоданы». Тогда на моем лице появилась самая широкая улыбка в моей жизни», — вспоминал Ник свое попадание в итоговый состав на турне в Европу.

Иронично, что дебютировать в НХЛ Чичеку довелось там, где он блеснул перед тренерами, — в Вегасе. Правда, эту ночь, несмотря на уверенную победу «Сан-Хосе» (5:2), ему по-хорошему нужно забыть. Именно он за 15 секунд до конца первого периода ошибся на выходе из своей зоны и привез на ворота Джеймса Раймера позиционку, окончившуюся голом Джека Айкела.

Заработал «минус» Ник и в моменте с шайбой Джонатана Маршессо, не сумев при счете 1:1 прервать в средней зоне выброс от Алекса Пьетранджело. Как итог: «-2», два силовых приема и один бросок в створ за 17 минут игрового времени. Как бы то ни было, в историю Чичек уже вошел, а карта игроков НХЛ пополнилась еще одной страной. Пусть и с небольшой натяжкой.