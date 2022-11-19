Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много

Коннор идет за «Морис Ришар Трофи».

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид возглавляет список лучших снайперов после месяца с небольшим с начала регулярного чемпионата. Он забросил 15 шайб в 17 играх. Для самого крутого игрока современности этот результат не может считаться чем-то из разряда фантастики. Однако канадец к 25 годам собрал массу индивидуальных трофеев, и среди них ни одного «Мориса Ришара». В этом нет ни капли трагизма.

Суперзвездный центрфорвард «Эдмонтона» никогда не считался идеальной машиной по забиванию голов. Среди его современников есть звезды, которые на этом выстроили свои карьеры: Александр Овечкин, Остон Мэттьюс, Стивен Стэмкос. Даже одноклубник по «Ойлерс» Леон Драйзайтль два раза достиг отметки 50 заброшенных шайб в рамках одного регулярного чемпионата. Сидни Кросби, который никогда не считался великим снайпером, сумел дважды выиграть звание лучшего снайпера во времена, когда Овечкин находился на пике. Пока Макдэвиду при кажущемся совершенстве есть над чем работать.

Основной признак настоящего снайпера — готовность бросать много и с любых позиций, демонстрируя при этом здоровый спортивный эгоизм. Нападающий «Эдмонтона» часто берет игру на себя, но законченным единоличником его при этом не назовешь. Об этом ясно говорит соотношение заброшенных шайб и голевых передач. Рассуждать о том, как проще сдержать или прочитать Макдэвида после того, как он каждый раз творит на льду невероятные вещи, очень наивно. Однако если форвард играет не от броска, то с ним приходится немного проще. Канадец не стал бы тем, кем есть сейчас, если бы остановился в развитии. Несколько лет назад Макдэвид стал больше уделять внимания работе над броском — как в касание щелчком, так и кистевым с ходу.

При изучении голой статистики сложно понять, добился ли он ощутимого прогресса в этом компоненте. В энхаэловской карьере он трижды забрасывал как минимум 40 шайб за чемпионат: в своих третьем и четвертом сезонах по 41, в прошлом, который стал седьмым, их было 44. В моменте у него лучший процент реализации бросков, чем когда-либо ранее, — 23,1. Сохранить этот показатель на таком же уровне будет невероятно сложно. Ранее у Макдэвида лучшим был сезон-2018/19, когда он реализовал 17,08 процента бросков, забив тогда 41 гол в 78 матчах.

В минувшем плей-офф еще в первом раунде получил травму голеностопа Драйзайтль, доигрывавший кубковую весну, по сути, на одной ноге, и Макдэвид в такой ситуации вышел на новый уровень. Канадец доминировал в следующих сериях почти в каждой смене и демонстрировал фантастический хоккей. «Эдмонтон» в финале конференции не смог остановить рвущийся к Кубку Стэнли «Колорадо». Макдэвид забросил 10 шайб в 16 матчах и, как уверены некоторые наблюдатели, изменил свою психологию. Теперь он тоже стремится забивать, а не только думать о пасе.

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

По факту Коннор давно перестал стесняться брать игру на себя. Рост количества бросков прекрасно об этом свидетельствует. Он входит в пятерку самых бросающих игроков лиги два года подряд. В нынешнем сезоне нападающий пока идет в конце второго десятка. В прошлом чемпионате Макдэвид в среднем делал 3,92 броска за игру, а сейчас — 3,82.

Перед стартом плей-офф позапрошлого сезона, в котором «Эдмонтон» всухую проиграл в серии первого раунда «Виннипега», на популярном ресурсе The Athletic вышла большая статья о том, как канадец эволюционирует в своем развитии. О работе над тем, чтобы забивать еще больше, — ни слова. Оборона, вбрасывания, форчекинг, отборы, агрессия и прочие «радости» кубкового хоккея присутствовали в избытке. На фоне последующей неудачи с «Джетс» материал смотрелся несколько комично, но уже следующий сезон показал, что Макдэвид находится на правильном пути.

Ровно год назад комплименты сыпались в адрес Драйзайтля. Он забил 17 голов в первых 15 матчах своей команды. Это был лучший старт в лиге на таком отрезке с сезона-2005/06, когда столько же забил Симон Ганье, игравший за «Филадельфию». В истории «Эдмонтона» в первых 15 матчах команды больше забивал только Уэйн Гретцки (19 голов, 1983/84). От немца «Ришар» уплыл — Мэттьюс наколотил 60 голов за «Торонто», опередив конкурента на пять шайб. Если Макдэвида не подведет здоровье, то до вожделенного «полтинника» он гарантированно доберется. Но на сто процентов уверен, что титул лучшего снайпера для него не самоцель. Об этом можно задуматься, выиграв пару Кубков Стэнли.