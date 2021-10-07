Телохранитель Гретцки чуть не убил соперника! Это поставило точку в карьере крутого тафгая

История одного поступка, который изменил все.

Телохранитель Уэйна Гретцки или «Русый король» — именно так в свое время в НХЛ называли знаменитого Марти Максорли. За 17 лет в лиге канадец успел поиграть за «Питтсбург», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Сан-Хосе» и «Бостон».

Многие его помнят как чистого тафгая, однако Максорли умел не только махать кулаками, но и играть в хоккей. На счету двукратного обладателя Кубка Стэнли 359 (108+251) очков в 961 матче, что очень солидно для игрока силового формата. В сезоне-1990/91 он даже выиграл награду за высший показатель полезности (+48), разделив ее с Тео Флери. Мало кто мог назвать Максорли грязным хоккеистом, но 21 февраля 2000 года все изменилось.

Марти Максорли. Фото Getty Images

Грязный удар сзади

«Для меня самый важный аспект кодекса, по которому мы живем — это честность и уважение. Без них все превратится в Дикий Запад и ни к чему хорошему не приведет. Если кто-то играет нечестно или неуважительно, то за это нужно расплачиваться. Так уж заведено. Хоккей — это игра, которая регулирует сама себя. Почти каждый раз, когда два игрока сбрасывают перчатки, не только они являются виновниками драки. Напряжение на площадке начинается с мелочей и постепенно нарастает, как снежный ком. С ним нужно разбираться», — рассуждал однажды Максорли. В роковом матче между «Ванкувером» и «Бостоном» оно действительно нарастало с каждой минутой, а его главными реализующими стали защитник «Брюинз» и тяжеловесный форвард «Кэнакс» Дональд Брашир.

Американский нападающий всегда славился своим умением залезть под кожу любому сопернику, а тем вечером особенно постарался. Уже на старте встречи он сошелся в кулачном бою с Максорли и одержал в нем победу. Брашир не забыл продемонстрировать канадской публике актерский талант и показушно стряхнул пыль со своих кулаков. Защитник «Бостона» изо всех сил пытался добиться реванша, но Дональд упрямо избегал повторного поединка. Пока Максорли отбывал 10-минутный штраф за провокации, Брашир в борьбе за позицию перед воротами травмировал голкипера «Брюинз» Байрона Дэфо. Даже этого американцу оказалось мало, и в третьем периоде он решил проехать мимо скамейки «Бостона», поигрывая мускулами. В итоге за три секунды до финальной сирены Максорли не выдержал и ударил Брашира в голову клюшкой, угодив ему прямо в висок.

110-килограммовый хоккеист «Ванкувера» упал, словно мешок с камнями. Его шлем слетел с головы, и форвард ударился затылком об лед. Какое-то время 28-летний американец лежал неподвижно, но затем начались судороги. К счастью, игрока быстро доставили в больницу, и трагедии удалось избежать. Тем не менее нападающему «Кэнакс» диагностировали сотрясение мозга третьей степени.

После того как Брашир пришел в сознание, ему понадобилось некоторое время, чтобы вообще вспомнить, что же произошло. Через несколько недель он вернулся на лед, однако последствия травмы остались с ним на всю жизнь. По словам американца, головные боли мучили его долгое время даже по завершении карьеры. После того страшного инцидента он отыграл в НХЛ еще десять лет, а сразу после выписки из больницы говорил следующее: «Драки в НХЛ не могут быть запрещены. Не стоит делать категоричные выводы по одному эпизоду, который даже не имел ничего общего с дракой. Это была просто откровенная грубость. Во всяком случае, лично я не собираюсь менять свою манеру действий на льду. Как дрался, так и буду драться».

Дональд Брашир. Фото Getty Images

Что касается Максорли, то вряд ли он мог подумать, что выездной матч против «Ванкувера» станет для него последним в лиге. 37-летний защитник уже потихоньку задумывался о выходе на заслуженную пенсию, но уж точно не таким способом. Разумеется, НХЛ дисквалифицировала канадца до конца сезона, включая плей офф. Кроме того, дело дошло до одного из судов Британской Колумбии, а защитнику грозил реальный тюремный срок (до полутора лет) за нападение на человека.

Хоккеисты довольно часто прибегают к запрещенным приемам на льду, но очень редко эти случаи становятся предметом разбирательства в суде. Это был первый за 12 лет хоккейный эпизод, который вышел за пределы НХЛ. Прошлым подсудимым был Дино Сиссарелли, который за два удара клюшкой получил штраф в тысячу долларов и один день тюрьмы.

Адвокат Максорли отреагировал на ситуацию следующим образом: «Любой хоккеист рискует, выходя на площадку. Мой подзащитный не совершил ничего заслуживающего столь пристального внимания. Марти собирался ударить Брашира по плечу, чтобы спровоцировать драку. Если бы клюшка не пошла выше, то в этом не было бы ничего криминального. Это вполне соответствует духу НХЛ. Я не вижу в его действиях злого умысла». Интересно, что функционеры лиги и сами игроки высказались против того, чтобы полиция вмешивалась в это дело. Даже Брашир был такого же мнения и заявил, что не держит зла на Максорли, но без расследования здесь уже было не обойтись.

Завершение карьеры

Судебное разбирательство вызвало широкий резонанс в Северной Америке. Показания давали как хоккеисты, так и тренеры. Даже Уэйн Гретцки, чьим телохранителем в «Эдмонтоне» и «Лос-Анджелесе» был Максорли, появился в зале суда. В итоге защитник все-таки избежал тюрьмы. Он получил 18 месяцев условно, и в течение этого срока ему запрещалось участвовать в любых спортивных соревнованиях, где был Брашир. В такой ситуации можно сказать — легко отделался. Однако его репутация как одного из самых честных и уважаемых тафгаев в истории НХЛ пострадала навсегда. Защитник хотел еще немного поиграть в хоккей в свое удовольствие, но не смог получить работу даже в Великобритании и Германии. По итогу ему удалось сыграть 14 матчей в ИХЛ за «Гранд Рэпидс Гриффинс», после чего Максорли завершил карьеру.

Канадец был настоящим джентльменом среди тафгаев. О его человеческих достоинствах говорит поступок, когда во время драки с ним у Боба Проберта застрял в шлеме палец. Марти наклонил голову, чтобы судьи помогли противнику освободиться. К сожалению, один необдуманный поступок обошелся ему слишком дорого. Теперь он навсегда останется парнем, который грязно вырубил клюшкой Брашира. В карьере канадца было семь дисквалификаций, 3381 минута штрафа (4-й показатель в истории НХЛ), огромное количество драк, но никогда Максорли не ставил перед собой цель покалечить соперника.

Возможно, он переживал из-за того, что уже не так полезен, как раньше. Его эффективность пошла на убыль, череда травм усложнила общее физическое состояние, а за пять лет он поиграл в пяти разных командах. Нервы некогда очень востребованного игрока не выдержали такого напряжения. Его поступок стал в каком-то роде историческим, ведь после этого инцидента количество тафгаев в НХЛ с каждым годом стало резко уменьшаться.

По сей день Марти сожалеет о случившемся, однако жизнь не стоит на месте. У него по-прежнему много друзей, которые не отвернулись от него. Бывший защитник обзавелся семьей, живет в Калифорнии и был неплохо востребован даже после завершения карьеры. Несколько сезонов он работал студийным аналитиком на матчах «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе» и «Анахайма», а также снимался в реалити-шоу. Что касается Брашира, то он похвастаться успехами не может. Форвард, который сыграл в НХЛ больше тысячи матчей, стал банкротом, а также подозреваемым по делу об избиении человека и хранении наркотиков. Два года назад Брашира заметили в окне выдачи заказов в закусочной Tim Hortons. Одной из кофеен этой популярной в Канаде сети владеет экс-игрок «Монреаля» Пьер Севиньи. Он и нанял Брашира, чтобы помочь ему с работой. Удивительно, насколько разными могут быть судьбы людей и как миллионы долларов на счету еще не гарантируют безбедную старость.