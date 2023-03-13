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Сегодня, 06:10

Российский талант пробивается в НХЛ: стал первой звездой матча, забив головой!

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Павел Дорофеев.
Фото USA Today Sports
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев получил настоящий шанс.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Голы: Карлссон — 13 (Дорофеев, Смит), 8:05 — 0:1. Врана — 3 (бол., Кайру, Шенн), 13:26 — 1:1. Маршессо — 21 (Пьетранджело, Мартинес), 20:28 — 1:2. Амадио — 11 (Хауден, Хэг), 22:10 — 1:3. Кайру — 30 (Томас, Бучневич), 35:19 — 2:3. Питлик — 5 (Сканделла, Уокер), 43:41 — 3:3. Дорофеев — 1 (Карлссон, Смит), 45:23 — 3:4. Пьетранджело — 9 (п.в., Барбашев), 59:53 — 3:5.
Вратари: Биннингтон (58:23 — 59:53) — Патера.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 33 (10+12+11) — 31 (5+15+11).
Наши: Александров (10.03/0/-1), Бучневич (20.35/2/-1), Торопченко (10.50/1/0) — Барбашев (19.09/2/+1), Дорофеев (13.21/4/+2).
13 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе и в конце регулярного чемпионата доверяет игровое время хоккеистам фарм-клуба. На днях «Голден Найтс» вызвали в основу Павла Дорофеева, который большую часть сезона провел в «Хендерсоне» из АХЛ. Российский форвард третий год развивается в системе «Рыцарей». Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отправился в Северную Америку в январе 2021-го после того, как не прижился в челябинском «Тракторе». К 22 годам Павел отыграл в НХЛ лишь пять матчей, а сегодня — против «Сент-Луиса» — вышел на шестую полноценную игру, которую однозначно запомнит на всю жизнь.

Дорофеев — один из самых талантливых игроков страны 2000 года рождения. Нападающий привлекался в сборные разных возрастов. Выиграл серебро МЧМ-2020. Правда, после турнира в Остраве и Тршинце карьера развивалась не так стремительно, как хотелось бы. Родной «Металлург» обменял форварда в «Трактор», но главный тренер Анвар Гатиятулин не видел субтильного парня в составе. Дорофеев выбрал нетривиальный путь: подписал контракт новичка с «Вегасом», который выбрал его под 79-м номером на драфте-2019, и отправился перезапускать карьеру в Северную Америку.

В прошлом сезоне Павел стал лучшим бомбардиром и снайпером «Хендерсона». Набрав 52 (27+25) очка за 63 матча, сделал серьезную заявку на повышение в основу. За океаном трепетно относятся к развитию проспектов. Дорофеев заметно прибавил в силовой борьбе. Светлая голова, чувство паса и гола всегда отличали нападающего. Но чтобы биться на равных с мужиками, особенно на уровне НХЛ, Павлу требовалось обрасти мясом и улучшить игру без шайбы.

Прогресс Дорофеева в «Хендерсоне» замедлился в текущем сезоне. Часть регулярки он пропустил из-за травмы, затем набирал форму. Неудивительно, что результативность снизилась: в прошлом чемпионате нападающий набирал по 0,82 очка за матч, а сейчас — лишь по 0,53. «Вегас» же продолжает верить в россиянина. Глядя на ассист Павла в игре с «Сент-Луисом», не сразу признал в настырном игроке Дорофеева. Так отобрать шайбу может не каждый.

Против «Блюз» Павла определили во второе звено — к Вильяму Карлссону и Райлли Смиту. Молодой форвард сполна отплатил тренеру за доверие, создав первый гол. Смело пошел в форчекинг, отобрал шайбу у Ника Ледди, выиграл борьбу у подключившегося Джордана Кайру и выдал пас партнеру. Образцово-показательная смена парня, которого повысили из АХЛ. Только так — через борьбу, старание и упорство — завоевывают место в составе. Не того полета птица пока Дорофеев, чтобы играть лишь на чистых шайбах.

«Сент-Луис» быстро отыгрался. Второй шайбой за «Музыкантов» отметился Якуб Врана, обменянный из «Детройта». Нынешний сезон чеха напоминает американские горки. Игровые проблемы наложились на личные, из-за которых Врана обратился в программу помощи хоккеистам НХЛ. Дела в новом клубе пока идут неплохо — Якуб выходит во втором звене, а отличился, когда «Блюз» разыгрывали большинство.

Со второго периода «Вегас» и «Сент-Луис» ввязались в голевую перестрелку. «Рыцари» повели в две шайбы, затем «Музыканты» сравняли счет. Не смогли ответить хозяева только на гол Дорофеева, который стал победным в матче. Павел мог забить и раньше, но шайба после броска с ползоны, отскочив от вратаря, прошла в сантиметрах от штанги. Зато дебютный гол форвард запомнит надолго. И не только потому, что впервые забил в НХЛ. Дорофеев принес победу «Вегасу» визором. Шайба попала в голову нападающему и юркнула за ленточку. Судьи быстро разобрали момент на видео и справедливо указали на центр. Реакция Павла на курьезный гол бесценна.

«Сент-Луис» отчаянно пытался спастись, заменив Биннингтона на шестого полевого игрока. Таким решением «Блюз» только помогли недавним одноклубникам улучшить статистику: Иван Барбашев заблокировал шайбу, а Алекс Пьетранджело поразил пустые ворота броском через всю площадку. Дорофеев разделил славу от первого (и сразу победного) гола в НХЛ с вратарем Иржи Патерой. 24-летний голкипер дебютировал в НХЛ с победы над «Сент-Луисом», отразив 30 бросков. Хороший жест от тренеров и руководства «Вегаса» в конце регулярки. В клубе обратили внимание на лидеров «Хендерсона» и дали шанс проявить себя в НХЛ. Дорофеев и Патера справились с ним на отлично.

Павел Дорофеев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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3 Тампа-Бэй 67 39 28 84
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5 Оттава 65 33 32 70
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7 Детройт 66 30 36 69
8 Монреаль 66 26 40 58
Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 66 38 28 83
3 Виннипег 67 38 29 79
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