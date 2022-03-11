Российский вратарь проводит уникальный сезон, но сегодня не его день: Шестеркина заменили после четырех голов

«Сент-Луис» прервал серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)

Голы: Томас — 9 (Кайру, Парэйко), 13:05 — 1:0. Барбашев — 18 (Саад, Крюг), 13:50 — 2:0. Томас — 10 (Кайру, Тарасенко), 15:41 — 3:0. Строум — 13 (бол., Фокс, Шестеркин), 18:37 — 3:1. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 20:15 — 4:1. Уолман — 3 (Бортуццо, О`Райлли), 27:07 — 5:1. Перрон — 14 (Сканделла, Шенн), 27:45 — 6:1. Миллер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 32:23 — 6:2.

Вратари: Хуссо — Шестеркин (Георгиев, 20:15).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (16+9+10) — 29 (11+14+4).

Наши: Барбашев (15.16/1/+1), Тарасенко (17.42/3/+2), Торопченко (13.17/2/+1) — Панарин (18.16/2/-1).

11 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Сегодня болельщики «Сент-Луиса» могут хотя бы ненадолго выдохнуть с облегчением. Их команда прервала затянувшуюся черную полосу и одержала первую победу в последних пяти играх. В марте результативность «Блюз» заметно упала, однако в домашнем матче против «Рейнджерс» проблем с ней не возникло. В составе хозяев из-за травмы отсутствовал Павел Бучневич, но его команде это не помешало покуражиться сразу над двумя голкиперами соперника.

В воротах ньюйоркцев ожидаемо появился Игорь Шестеркин, который во встрече с «Миннесотой» (2:5) получил отдых. Все уже привыкли, что когда он на площадке, то шансы «Рейнджерс» на победу в любом матче прилично возрастают. Сейчас Игорь заслуженно считается одним из главных фаворитов на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, а его показатель спасений составляет невероятные 94,2 процента. В истории НХЛ был только один случай, когда вратарь, проведший больше 20 матчей, завершил сезон с лучшим показателем и случилось это 50 лет назад.

Однако сегодня магия Шестеркина не сработала. «Сент-Луис» устал проигрывать и готов был уничтожить любого соперника. Хозяева выдали мощнейший старт, а к середине первого периода счет по броскам был 10-0 в их пользу. «Рейнджерс» оказались не готовы к такому прессингу и на ровном месте заработали шесть минут штрафа. Хозяева получили возможность даже поиграть в формате «5 на 3», однако забить не смогли. Впрочем, это не помешало хозяевам забросить три шайбы в равных составах всего за две с половиной минуты.

Поучаствовал в издевательстве над Шестеркиным и Иван Барбашев, который прервал трехматчевую серию без очков. Брэндон Саад классной передачей из-за ворот нашел россиянина и тот забил свой 18-й гол в текущем сезоне. На данный момент в активе Ивана 42 (18+24) очка, и это его лучшая результативность за шестилетнюю карьеру в НХЛ. Прежний рекорд — 26 очков в сезонах 2018/19 и 2019/20.

К концовке периода «Рейнджерс» немного проснулись и включили обороты. Команда провела несколько опасных атак, но на высоте был голкипер «Блюз» Вилле Хуссо. В одном из эпизодов финский вратарь справился с опасным броском Артемия Панарина, а также совершил один из лучших сейвов игрового дня, не позволив отличиться Драйдену Ханту.

Save of the Year. Absolutely no doubt about it. pic.twitter.com/t3aKNeWyal — St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 11, 2022

Тем не менее, гости смогли распечатать Хуссо еще до перерыва и сделали это в большинстве. Примечательно, что голевую атаку начал Шестеркин, который в своей зоне отдал шайбу Адаму Фоксу и набрал первый балл в НХЛ. Ни для кого не секрет, что Игорь потрясающе играет клюшкой, однако сегодня голкипер «Рейнджерс» обошелся без эффектных длинных передач через всю площадку. Завершил этот розыгрыш большинства Райан Строум, забросивший 13-ю шайбу в чемпионате.

Позитив у гостей длился недолго и в самом начале второго периода Райан О'Райли сделал счет 4:1. Шестеркин пропустил четыре шайбы после 17 бросков и уступил место в воротах Александру Георгиеву. Коллеге Игоря не удалось надолго остаться сухим, а Джейк Уолман и Давид Перрон за 38 секунд забили по голу. Главный тренер «Рейнджерс» Жеррар Галлан пришел в ярость от происходящего и готов был наброситься не только на своих игроков, но и на судей. Его запал помог команде взбодриться и реализовать еще один численный перевес, но на большее «бродвейцев» не хватило.

Артемий Панарин набрал очки в третьей игре подряд и помог отличиться Кеандре Миллеру. Российский нападающий в очередной раз в сезоне отметился эффектной передачей и теперь в его активе 63 (15+48) очка в 52 матчах. Его команда на полном ходу мчится в долгожданный для себя плей-офф, однако зависимость от хорошей игры Шестеркина слишком велика. Пока есть сомнения, что Игорь в одиночку сможет тащить «Рейнджерс» в матчах на вылет. Команде определенно есть над чем поработать, ведь в некоторых встречах ее лидеры словно растворяются на льду.