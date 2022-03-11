Российский вратарь проводит уникальный сезон, но сегодня не его день: Шестеркина заменили после четырех голов
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)
Голы: Томас — 9 (Кайру, Парэйко), 13:05 — 1:0. Барбашев — 18 (Саад, Крюг), 13:50 — 2:0. Томас — 10 (Кайру, Тарасенко), 15:41 — 3:0. Строум — 13 (бол., Фокс, Шестеркин), 18:37 — 3:1. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 20:15 — 4:1. Уолман — 3 (Бортуццо, О`Райлли), 27:07 — 5:1. Перрон — 14 (Сканделла, Шенн), 27:45 — 6:1. Миллер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 32:23 — 6:2.
Вратари: Хуссо — Шестеркин (Георгиев, 20:15).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 35 (16+9+10) — 29 (11+14+4).
Наши: Барбашев (15.16/1/+1), Тарасенко (17.42/3/+2), Торопченко (13.17/2/+1) — Панарин (18.16/2/-1).
11 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Сегодня болельщики «Сент-Луиса» могут хотя бы ненадолго выдохнуть с облегчением. Их команда прервала затянувшуюся черную полосу и одержала первую победу в последних пяти играх. В марте результативность «Блюз» заметно упала, однако в домашнем матче против «Рейнджерс» проблем с ней не возникло. В составе хозяев из-за травмы отсутствовал Павел Бучневич, но его команде это не помешало покуражиться сразу над двумя голкиперами соперника.
В воротах ньюйоркцев ожидаемо появился Игорь Шестеркин, который во встрече с «Миннесотой» (2:5) получил отдых. Все уже привыкли, что когда он на площадке, то шансы «Рейнджерс» на победу в любом матче прилично возрастают. Сейчас Игорь заслуженно считается одним из главных фаворитов на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, а его показатель спасений составляет невероятные 94,2 процента. В истории НХЛ был только один случай, когда вратарь, проведший больше 20 матчей, завершил сезон с лучшим показателем и случилось это 50 лет назад.
Однако сегодня магия Шестеркина не сработала. «Сент-Луис» устал проигрывать и готов был уничтожить любого соперника. Хозяева выдали мощнейший старт, а к середине первого периода счет по броскам был 10-0 в их пользу. «Рейнджерс» оказались не готовы к такому прессингу и на ровном месте заработали шесть минут штрафа. Хозяева получили возможность даже поиграть в формате «5 на 3», однако забить не смогли. Впрочем, это не помешало хозяевам забросить три шайбы в равных составах всего за две с половиной минуты.
Поучаствовал в издевательстве над Шестеркиным и Иван Барбашев, который прервал трехматчевую серию без очков. Брэндон Саад классной передачей из-за ворот нашел россиянина и тот забил свой 18-й гол в текущем сезоне. На данный момент в активе Ивана 42 (18+24) очка, и это его лучшая результативность за шестилетнюю карьеру в НХЛ. Прежний рекорд — 26 очков в сезонах 2018/19 и 2019/20.
К концовке периода «Рейнджерс» немного проснулись и включили обороты. Команда провела несколько опасных атак, но на высоте был голкипер «Блюз» Вилле Хуссо. В одном из эпизодов финский вратарь справился с опасным броском Артемия Панарина, а также совершил один из лучших сейвов игрового дня, не позволив отличиться Драйдену Ханту.
Тем не менее, гости смогли распечатать Хуссо еще до перерыва и сделали это в большинстве. Примечательно, что голевую атаку начал Шестеркин, который в своей зоне отдал шайбу Адаму Фоксу и набрал первый балл в НХЛ. Ни для кого не секрет, что Игорь потрясающе играет клюшкой, однако сегодня голкипер «Рейнджерс» обошелся без эффектных длинных передач через всю площадку. Завершил этот розыгрыш большинства Райан Строум, забросивший 13-ю шайбу в чемпионате.
Позитив у гостей длился недолго и в самом начале второго периода Райан О'Райли сделал счет 4:1. Шестеркин пропустил четыре шайбы после 17 бросков и уступил место в воротах Александру Георгиеву. Коллеге Игоря не удалось надолго остаться сухим, а Джейк Уолман и Давид Перрон за 38 секунд забили по голу. Главный тренер «Рейнджерс» Жеррар Галлан пришел в ярость от происходящего и готов был наброситься не только на своих игроков, но и на судей. Его запал помог команде взбодриться и реализовать еще один численный перевес, но на большее «бродвейцев» не хватило.
Артемий Панарин набрал очки в третьей игре подряд и помог отличиться Кеандре Миллеру. Российский нападающий в очередной раз в сезоне отметился эффектной передачей и теперь в его активе 63 (15+48) очка в 52 матчах. Его команда на полном ходу мчится в долгожданный для себя плей-офф, однако зависимость от хорошей игры Шестеркина слишком велика. Пока есть сомнения, что Игорь в одиночку сможет тащить «Рейнджерс» в матчах на вылет. Команде определенно есть над чем поработать, ведь в некоторых встречах ее лидеры словно растворяются на льду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|58
|28
|30
|59
|6
|Айлендерс
|54
|22
|32
|52
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|56
|34
|22
|71
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|58
|26
|32
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|59
|32
|27
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|3 : 1
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|4 : 3
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|5 : 6 Б
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 0
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|1 : 2
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 5 ОТ
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|6 : 3
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|6 : 0
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|4 : 1
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|6 : 2
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 1
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09