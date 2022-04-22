Еще четыре очка до сотни.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Голы: Копп — 19 (Панарин, Труба), 3:43 — 0:1. Копп — 20 (Панарин, Фокс), 7:48 — 0:2. Копп — 21 (Строум, Панарин), 18:13 — 0:3. Нельсон — 35 (Бэйли), 20:37 — 1:3. Крайдер — 51 (бол., Фокс, Зибанежад), 37:15 — 1:4. Строум — 20 (Панарин, Фокс), 39:07 — 1:5. Нельсон — 36 (бол., Барзал, Добсон), 42:06 — 2:5. Ривз — 4 (Лафренье, Гудроу), 52:53 — 2:6. Бэйли — 12 (Добсон, Хара), 53:22 — 3:6.

Вратари: Варламов — Георгиев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (8+10+11) — 23 (9+9+5).

Наши: — - Панарин (14.59/0/+4).

22 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

«Рейнджерс» продолжают зажигать в преддверии плей-офф. Команда Жерара Галлана одержала семь побед в последних восьми матчах и выдала три игры подряд на ноль. Сегодня «бродвейцы» отправились в гости на арену к своим принципиальным соперникам «Айлендерс», однако интриги в битве за Нью-Йорк практически не получилось.

Барри Тротц ожидаемо сделал ставку на Семена Варламова, который стал специалистом по «Рейнджерс» и засушил на «Мэдисон-сквер-гарден» четыре матча подряд. Российский вратарь даже повторил рекорд НХЛ по числу гостевых шатаутов подряд против одного соперника, установленный в далеком 1926 году. На домашнем льду план наставника «островитян» не сработал. Уже в концовке первого периода «Рейнджерс» вели со счетом 3:0, а натуральным хет-триком отметился нападающий Эндрю Копп.

Все голы американец забил в равных составах и трижды в голевых атаках поучаствовал Артемий Панарин. Взаимопонимание второго звена команды работает на отличном уровне и клуб совершенно не прогадал, выменяв форварда из «Виннипега». Панарин же не только прокачал собственную статистику, но и помог Коппу впервые за карьеру в НХЛ превзойти планку в 20 заброшенных шайб.

В концовке второго периода россиянин помог отличиться Райану Строуму, который также впервые сумел забить 20 голов в регулярном чемпионате. Однако в этом эпизоде важно совершенно другое. Панарин набрал 96-е (22+74) очко в текущем сезоне и установил свой новый бомбардирский рекорд в НХЛ. Предыдущий лучший результат был в неполном чемпионате 2019/20, когда в 69 играх форвард выбил 95 (32+63) баллов. До заветной сотни Артемию осталось набрать четыре очка и в оставшихся четырех матчах это вполне реально.

Интересно, что прошлый раз игрок «Рейнджерс» делал 70+ передач за один регулярный чемпионат 25 лет назад — это был Уэйн Гретцки в сезоне 1996/97 (72). Теперь Панарина по этому показателю опережают только Брайан Лич (1991/92 — 80) и Сергей Зубов (1993/94 — 77). Время на очередной клубный рекорд у Артемия еще есть, но до одного достижения ему пока точно не дотянуться. Единственный российский хоккеист, который отдал больше 80 пасов за сезон — это Никита Кучеров и его 87 передач в чемпионате 2018/19.

К сожалению, вновь сохранить свои ворота в неприкосновенности у «бродвейцев» не получилось. Александр Георгиев пропустил три шайбы после 29 бросков, но «Рейнджерс» по-прежнему идут в тройке самых мало пропускающих команд лиги (191 гол за 78 матчей). Шестеркин и Георгиев претендуют на приз «Дженнингс Трофи», который вручается вратарям команды, пропустившей наименьшее количество шайб. Будет здорово, если замахнувшийся на «Везину» Игорь пополнит свою коллекцию несколькими трофеями. Однако концовка чемпионата станет для его команды непростой. «Рейнджерс» ждут выездная встреча с «Бостоном», а также домашние игры против «Каролины», «Монреаля» и «Вашингтона».