НХЛ отказалась «отменять» Россию. Бизнес для лиги важнее политики

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Трактор» заключил трехлетний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Причем он становится самым дорогим хоккеистом клуба, но это и понятно. В нынешней ситуации челябинцам некуда деваться, ведь все чешские форварды не приедут в следующем сезоне. Антон вел переговоры с питерскими армейцами, где выступал последние сезоны, но там предложили в три раза меньше. Мне удалось поговорить с Романом Ротенбергом на эту тему. Мол, как же вы, зная, что с иностранными форвардами будут серьезные проблемы, фактически выключаетесь из борьбы за бомбардира, на счету которого 42 балла в 41 встрече регулярного чемпионата? Главный тренер питерцев напомнил плей-офф, когда в самой важной серии против СКА Бурдасова не было видно на площадке. У него в противостоянии с питерцами всего 1+1, а именно по кубковым играм и оценивают истинный потенциал хоккеиста. Кроме того, последние три игры финала конференции Бурдасов заканчивал с отрицательным показателем полезности.

В чем-то Роман прав. У Антона есть один кубок, но он был выигран в сезоне-2014/15, когда в питерском клубе было столько крутых нападающих, что он был в третьем звене и не определял исход матчей. Но в сезонах, когда на Бурдасова делали ставку, команды ничего не выигрывали. Возможно, сейчас все изменится. Снайперский талант Антона плюс система челябинского клуба принесут результат. Но система была и в СКА, а Бурдасову позволяли все, только отдачи в плей-офф не было. Так что не стоит торопиться поздравлять клуб и болельщиков. Да, взяли с рынка сильного форварда, но мысль «а не переплатили ли» надолго поселится в головах руководства и тренеров.

Антон Бурдасов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отъезд

Вратарь Иван Федотов подписал годичное соглашение с «Филадельфией». Обладатель Кубка Гагарина был выбран «летчиками» на драфте 2015 года, но появился за океаном только сейчас, когда в России добился всего. Понятное решение хоккеиста, логичное. К Ивану никаких вопросов. В конце концов, через год можно и вернуться, причем он не потеряет в деньгах, даже если провалит сезон за океаном.

Но нам ничего не помешает порассуждать, а есть ли перспективы у Федотова в Северной Америке? У Ивана был отличный год. Он поиграл в финале пекинской Олимпиады, наверняка станет лучшим голкипером сезона в России, у него Кубок Гагарина. Но это был первый такой удачный сезон. При этом успеха он добился в системных коллективах. Никто же не будет отрицать, что количество опасных бросков по воротам ЦСКА гораздо ниже, чем у остальных команд. А как играла сборная, вы помните? Преступлением считалось пойти в атаку. Кстати, когда наша команда побежала вперед, то Иван проиграл Чехии, напускав много шайб.

Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Вероятно, мы наблюдаем «эффект вратаря при Петре Воробьеве». В «Ладе» всегда были отличные голкиперы, которые проваливались в других командах, так как такой системы обороны не было ни у кого. Есть опасения, что Федотов как раз попадает в эту категорию. Он хороший голкипер, но, чтобы стать крутым в НХЛ, нужно быть лучшим. Не всегда это работает, но чаще всего именно так. В «Филадельфии» практически нет вратарей, которых нельзя «подвинуть». Картер Харт не спасает, нет никого серьезного в фарм-клубе. Но и «Флайрез» не попали в плей-офф, а их оборона была очень плохой. Так что российский вратарь пошел на рискованный шаг. Но право попробовать он заслужил.

Иван Федотов. Дарья Исаева

Терпение

Было бы неплохо, если бы комиссионер НХЛ Гари Беттмэн поучил главу ИИХФ Люка Тардифа терпению и мудрости. Посмотрите, как по-разному организации подходят к российским хоккеистам. Международная организация принимает поспешные решения, совершенно не заботясь о будущем хоккея, не считая деньги, как будто они в этом не заинтересованы. В Национальной хоккейной лиге дают понять, что все наши игроки будут допущены до драфта, участие национальной сборной в Кубке мира будет обсуждаться позже, ближе к началу турнира. И даже если мир не изменится, то будет выбрано какое-то решение, которое пойдет на пользу всем.

Неужели в НХЛ, где считают каждый доллар, добровольно откажутся от участия Артемия Панарина, Андрея Свечникова или Никиты Кучерова? Они не дураки. Тардиф даже не понимает, как сильно теряет мировой хоккей (особенно на молодежном и юниорском уровне) от дисквалификации России.

— Российские хоккеисты представляют свои клубы, — отметил Беттмэн на вопрос, почему наши хоккеисты до сих пор выступает в турнире. — А то, что надо, мы сразу же осудили.

И это подход бизнесмена, который понимает, что за ним стоит корпорация. За Тардифом же голоса стран третьего мира, а сам он вообще попал на должность случайно и с первых дней стал доказывать свою бесполезность. Не хватает мудрости, понимания процессов, чтобы принимать правильные решения. Так что ждем, когда наши хоккеисты будут выбраны высоко на ближайшем драфте. Правда, на «комбайн» никого не позовут, но это и не является важным мероприятием.