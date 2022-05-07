Бурдасов может заработать более 100 миллионов рублей за сезон в «Тракторе»

«СЭ» стали известны условия трехлетнего контракта форварда Антона Бурдасова с «Трактором». Базовая зарплата нападающего в челябинском клубе — 80 миллионов рублей. Также он может получить еще более 20 миллионов за счет бонусов, таких как попадание в тройку лучших снайперов сезона и определенное количество очков и голов в регулярном чемпионате.

30-летний хоккеист является воспитанником «Трактора», он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.

В сезоне-2021/2022 Бурдасов в составе СКА принял участие в 47-ми матчах и набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9». По итогам регулярки форвард забросил 23 шайбы, этот показатель помог ему войти в топ-5 снайперов чемпионата.