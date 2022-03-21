Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки! Он забил свой классический гол, но «Вашингтону» это не помогло

Александр достиг отметки в 40 шайб в 12-й раз в карьере

Участники Кубка Стэнли от Восточной конференции давно определены. У «Вашингтона» нет шансов пролететь мимо плей-офф, поэтому остаток регулярки подчинен двум главным целям — наиграть к апрелю сочетания и помочь капитану команды Александру Овечкину забросить как можно больше шайб. И если с первым пока есть проблемы, то вторая задача выполняется вполне неплохо.

Впрочем, счет в матче сегодня открыл тот российский игрок, от которого этого меньше всего ждали. Гол в начале первого периода стал всего лишь четвертым в этом сезоне для нападающего «Далласа» Александра Радулова. Посмотрите, кажется, даже Евгений Кузнецов не ожидал такого от соотечественника.

А провал на своей синей линии в концовке периода стоил «Вашингтону» второго пропущенного гола — Хинтц ворвался в зону и с бэкхенда точно бросил в дальний угол.

Овечкин сыграл за матч более восьми минут в большинстве и в начале второго периода забил свой классический гол. После выигранного Кузнецовым вбрасывания Карлсон отпасовал на капитана, который в касание щелкнул по воротам Оттингера.

Гол стал для Овечкина 40-м в сезоне и он повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки, который достигал этой отметки в 12-й раз в сезоне. И уже в следующем году капитан «Вашингтона» должен бить этот рекорд. Как, впрочем, и еще один — по брсокам в створ. Сегодня Ови достиг отметки в 6000 бросков за карьеру, став всего лишь вторым игроком в истории, который этого добился. До легендарного Рэя Бурка — 290 бросков.

Представить величие Овечкина можно с помощью еще одного уникального показателя, любезно предоставленного в соцсетях его клубом — с момента его дебюта в лиге (а это 2005 год) Александр нанес на 2229 бросков больше, чем ближайший преследователь!

Бить рекорды довелось не только Овечкину — Дмитрий Орлов отличился в 10-й раз в сезоне и добился лучшего результата по голам за регулярный чемпионат.

«Вашингтону» голы россиян не помогли — во второй половине третьего периода «Старс» грамотно сыграли в обороне и увезли домой два очка. Им важнее: они бьются за попадание в плей-офф. «Кэпиталз» же со своими задачами также справляются. Овечкин забросил уже 770-й гол в карьере: до Гретцки все меньше, 124 заброшенных шайбы. А до Горди Хоу — всего 31.