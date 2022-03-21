Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки! Он забил свой классический гол, но «Вашингтону» это не помогло
Участники Кубка Стэнли от Восточной конференции давно определены. У «Вашингтона» нет шансов пролететь мимо плей-офф, поэтому остаток регулярки подчинен двум главным целям — наиграть к апрелю сочетания и помочь капитану команды Александру Овечкину забросить как можно больше шайб. И если с первым пока есть проблемы, то вторая задача выполняется вполне неплохо.
Впрочем, счет в матче сегодня открыл тот российский игрок, от которого этого меньше всего ждали. Гол в начале первого периода стал всего лишь четвертым в этом сезоне для нападающего «Далласа» Александра Радулова. Посмотрите, кажется, даже Евгений Кузнецов не ожидал такого от соотечественника.
А провал на своей синей линии в концовке периода стоил «Вашингтону» второго пропущенного гола — Хинтц ворвался в зону и с бэкхенда точно бросил в дальний угол.
Овечкин сыграл за матч более восьми минут в большинстве и в начале второго периода забил свой классический гол. После выигранного Кузнецовым вбрасывания Карлсон отпасовал на капитана, который в касание щелкнул по воротам Оттингера.
Гол стал для Овечкина 40-м в сезоне и он повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки, который достигал этой отметки в 12-й раз в сезоне. И уже в следующем году капитан «Вашингтона» должен бить этот рекорд. Как, впрочем, и еще один — по брсокам в створ. Сегодня Ови достиг отметки в 6000 бросков за карьеру, став всего лишь вторым игроком в истории, который этого добился. До легендарного Рэя Бурка — 290 бросков.
Представить величие Овечкина можно с помощью еще одного уникального показателя, любезно предоставленного в соцсетях его клубом — с момента его дебюта в лиге (а это 2005 год) Александр нанес на 2229 бросков больше, чем ближайший преследователь!
Бить рекорды довелось не только Овечкину — Дмитрий Орлов отличился в 10-й раз в сезоне и добился лучшего результата по голам за регулярный чемпионат.
«Вашингтону» голы россиян не помогли — во второй половине третьего периода «Старс» грамотно сыграли в обороне и увезли домой два очка. Им важнее: они бьются за попадание в плей-офф. «Кэпиталз» же со своими задачами также справляются. Овечкин забросил уже 770-й гол в карьере: до Гретцки все меньше, 124 заброшенных шайбы. А до Горди Хоу — всего 31.
|Столичный дивизион
|И
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|1
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|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|64
|35
|29
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|63
|30
|33
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
|2.08