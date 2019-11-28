Зыкова не забрал с драфта отказов ни один клуб НХЛ
28 ноября 2019, 20:10
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал 24-летнего россиянина с уэйвера, который теперь отправиться в фарм-клуб из АХЛ, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.
В середине октября НХЛ дисквалифицировала Зыкова на 20 матчей из-за нарушения правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.
В текущем сезоне Зыков провел 7 матчей в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.
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