Зыков забросил первую шайбу в сезоне. Он пропустил 20 матчей из-за дисквалификации
04:40
«Вегас» принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1, конец первого периода). На 10-й минуте большинство реализовал российский форвард хозяев Валентин Зыков. Он забросил первую шайбу в сезоне. Ранее нападающий отбыл дисквалификацию на 20 игр за употребление веществ, повышающих спортивные результаты.
? Valentin Zykov PP— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 16, 2019
2-1 #VegasBorn pic.twitter.com/Kl6pbPztrT
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...