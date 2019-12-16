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Зыков забросил первую шайбу в сезоне. Он пропустил 20 матчей за допинг

04:40
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«Вегас» принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1, конец первого периода). На 10-й минуте большинство реализовал российский форвард хозяев Валентин Зыков. Он забросил первую шайбу в сезоне. Ранее нападающий отбыл дисквалификацию на 20 игр за употребление веществ, повышающих спортивные результаты.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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