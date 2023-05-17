Жители проголосовали против строительства нового стадиона «Аризоны»

Строительство новой арены «Аризоны» находится под угрозой, сообщает Sportsnet.

Клуб сделал три предложения по постройке стадиона на сумму 2,3 миллиарда долларов. Решение провести голосование было принято после того, как местные жители выразили недовольство проектом стройки, согласно которому строительство части зданий проходило бы в зоне повышенного шума под взлетными путями Международного аэропорта Финикс-Скай-Харбор.

Жители округа Темпе (штат Аризона) проголосовали против возведения стадиона. В голосовании приняли участие 28 тысяч человек, 15 тысяч из которых выступили за то, чтобы не строить арену.

«Мы разочарованы тем, что голосующие не утвердили три наших предложения. Как сказал мэр Темпе Кори Вудс, это была лучшая спортивная сделка в истории Аризоны. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал наши усилия и голосовал за строительство», — говорится в заявлении «Аризоны».

В НХЛ также выразили недовольство решением по поводу арены.

«НХЛ ужасно разочарована результатами публичного голосования по проекту новой арены «Аризоны» в Темпе. Мы обсудим с клубом возможные варианты решения проблемы в будущем», — приводит пресс-служба НХЛ слова главы лиги Гэри Бэттмана.

С 2013 года «Аризона» арендовала арену в Глендейле, в августе 2021 года власти города отказались продлевать контракт с клубом и объявили, что сезон-2021/22 станет для «Койотис» последним на стадионе. В итоге «Аризона» объявила о переезде в Темпе, клуб выступает на арене Университета штата Аризона вместимостью 5000 зрителей. Согласно плану, команда должна была выступать на этом стадионе до момента постройки новой арены, проект которой был отклонен после голосования местных жителей.