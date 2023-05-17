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Сегодня, 08:18

Жители проголосовали против строительства нового стадиона «Аризоны»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Строительство новой арены «Аризоны» находится под угрозой, сообщает Sportsnet.

Клуб сделал три предложения по постройке стадиона на сумму 2,3 миллиарда долларов. Решение провести голосование было принято после того, как местные жители выразили недовольство проектом стройки, согласно которому строительство части зданий проходило бы в зоне повышенного шума под взлетными путями Международного аэропорта Финикс-Скай-Харбор.

Жители округа Темпе (штат Аризона) проголосовали против возведения стадиона. В голосовании приняли участие 28 тысяч человек, 15 тысяч из которых выступили за то, чтобы не строить арену.

«Мы разочарованы тем, что голосующие не утвердили три наших предложения. Как сказал мэр Темпе Кори Вудс, это была лучшая спортивная сделка в истории Аризоны. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал наши усилия и голосовал за строительство», — говорится в заявлении «Аризоны».

В НХЛ также выразили недовольство решением по поводу арены.

«НХЛ ужасно разочарована результатами публичного голосования по проекту новой арены «Аризоны» в Темпе. Мы обсудим с клубом возможные варианты решения проблемы в будущем», — приводит пресс-служба НХЛ слова главы лиги Гэри Бэттмана.

С 2013 года «Аризона» арендовала арену в Глендейле, в августе 2021 года власти города отказались продлевать контракт с клубом и объявили, что сезон-2021/22 станет для «Койотис» последним на стадионе. В итоге «Аризона» объявила о переезде в Темпе, клуб выступает на арене Университета штата Аризона вместимостью 5000 зрителей. Согласно плану, команда должна была выступать на этом стадионе до момента постройки новой арены, проект которой был отклонен после голосования местных жителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
0 - 0
1. Вегас - Даллас
0 - 0
2. Вегас - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Вегас
0 - 0
4. Даллас - Вегас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
1. Каролина - Флорида
0 - 0
2. Каролина - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Каролина
0 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
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4 - 3
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
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1 - 2
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2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
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4 - 2
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3 - 7
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Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
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Колорадо - Сиэтл
3 - 4
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3 - 2
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3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
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1 - 4
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1 - 2
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Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
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1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
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1 - 2
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Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
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2. Бостон - Флорида
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3. Флорида - Бостон
2 - 4
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2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
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6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 13 19
Леон Драйзайтль

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 12 18
И Г
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Эдмонтон

 12 13
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Даллас

 13 9
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

 12 8
И КН
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Эдмонтон

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Каролина

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Игорь Шестеркин

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