Ягр: «Клима был самым талантливым из всех чешских игроков»

Чешский нападающий Яромир Ягр поделился своими воспоминаниями о Петре Климе. Во вторник прошли похороны бывшего форварда «Детройта».

«Клима отлично катался, он был превосходен технически и забивал голы. С точки зрения таланта он был самым талантливым из всех наших игроков. Даже талантливее, чем сам Ягр, автор 700 голов в НХЛ? Думаю, да», — приводит isport.blesk.cz слова Ягра.

Клима умер 4 мая 2023 года в возрасте 58 лет. Его нашли мертвым в его доме в Хомутове.