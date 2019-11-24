Жесткая травма нападающего «Аризоны» Круза. Он на полной скорости влетел спиной в борт

«Аризона» выиграла у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В третьем периоде форвард «Койтов» Лоусон Круз вошел в зону сопреника, но потерял равновесие в борьбе с защитником «Кингз» Алеком Мартинесом. Нападающий пытался сгрупироваться, но зацепил ногой штангу ворота и его развернуло на льду, после чего он на большой скорости врезался в лицевой борт спиной.

Некоторое время Крауз оставался лежать на льду. Затем ему помогли встать, и он покинул площадку с помощью медицинского персонала и партнеров по команде.

Scary scene in LA.

Lawson Crouse goes head first into the end boards.#ARIvsLAK pic.twitter.com/du3eMzkIS3 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 23, 2019

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