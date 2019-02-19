Жерар Галлан: "Варламов совершил несколько классных сейвов"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан прокомментировал поражение от "Колорадо" в регулярном чемпионате НХЛ (0:3). Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил все 40 бросков и был признан первой звездой встречи.

- У нас было много шансов, но мы никак не могли направить шайбу в ворота, - цитирует официальный сайт НХЛ Галлана. - Это была одна из тех игр, которые должны заканчиваться 6:5, а завершилась 3:0 в их пользу.

Оба вратаря были великолепны. Суббан дал нам шанс побороться, а Варламов совершил несколько классных сейвов.