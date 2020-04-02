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Жена Малкина показала, как гуляет по берегу среди пальм с ребенком

13:00
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Heavy
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Heavy
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое фото в сториз своего Instagram. Она прогулялась по берегу среди пальм с сыном Никитой.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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