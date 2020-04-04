Жена Ковальчука тренируется с клюшкой мужа во время карантина
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук опубликовал в историях своего Instagram новое видео. Он показал как жена Николь тренируется с его клюшкой вместо штанги.
«Вот и клюшка пригодилась», — отметил Ковальчук.
Nikol Kovalchuk • 04/04 pic.twitter.com/bo04urWrmq— SoccerFootball (@SportE_Eug) April 4, 2020
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
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