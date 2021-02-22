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Зэйджек провел 1000-й матч в НХЛ. Из всех участников драфта-2004 больше игр только у Овечкина

18:13
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Нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджек принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4).

Это был 1000-й матч 35-летнего канадца в НХЛ. На его счету в общей сложности 534 (197+337) очка.

Зэйджек дебютировал в лиге в 2006 году в составе «Нью-Джерси».

Он проводит свой 15-й сезон в составе «Дьяволов» и стал 67-м игроком в истории, сыгравшим 1000 матчей за один клуб.

Зэйджек был выбран «Дэвилз» на драфте 2004 года. Из всех игроков с того драфта больше матчей в НХЛ провел только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1165).

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