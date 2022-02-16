Защитник «Вашингтона» Шульц из-за травмы не сможет продолжить игру в матче с «Нэшвиллом»

Защитник «Вашингтона» Джастин Шульц в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» получил травму.

У 31-летнего канадца травма верхней части тела, из-за которой он не сможет вернуться в игру.

В текущем сезоне Шульц провел 46 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков при коэффициенте полезности «-1».