Защитник Сантини продлил контракт с «Сент-Луисом»
21:46
Защитник Стив Сантини подписал новый контракт с «Сент-Луисом». Он продлил договор на два года, сообщает сайт «Блюз».
26-летний игрок обороны перешел в команду в октябре 2020 года, заключив соглашение на правах свободного агента.
В нынешнем сезон он провел 1 матч в регулярном чемпионате НХЛ.
Читайте также
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю