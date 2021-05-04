Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник Сантини продлил контракт с «Сент-Луисом»

21:46
Теги:

Защитник Стив Сантини подписал новый контракт с «Сент-Луисом». Он продлил договор на два года, сообщает сайт «Блюз».

26-летний игрок обороны перешел в команду в октябре 2020 года, заключив соглашение на правах свободного агента.

В нынешнем сезон он провел 1 матч в регулярном чемпионате НХЛ.

Читайте также

Как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала знаменитой блондинкой. Редкие кадры
«Он психопат! Забаньте его до конца жизни». Канадский грубиян-рецидивист чуть не убил Панарина
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?
Норвежцы отвечают России омоложением сборной и отцепляют ветеранов. Кто составит компанию Клебо в олимпийской битве против Большунова?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд