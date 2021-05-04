Защитник Сантини продлил контракт с «Сент-Луисом»

Защитник Стив Сантини подписал новый контракт с «Сент-Луисом». Он продлил договор на два года, сообщает сайт «Блюз».

Steven Santini has signed a two-year, two-way contract extension. https://t.co/jEOeKN7owj #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) May 4, 2021

26-летний игрок обороны перешел в команду в октябре 2020 года, заключив соглашение на правах свободного агента.

В нынешнем сезон он провел 1 матч в регулярном чемпионате НХЛ.