Главный тренер «Рейнджерс» заявил, что НХЛ должна была дисквалифицировать Уилсона за атаку Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что его категорически не строил тот факт, что НХЛ не дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона.

«Все в нашем клубе, все в хоккейном мире разочарованы. Он переступил черту. Панарин был без шлема. Он находился в уязвимой позиции и получил травму. По-моему, причин для дисквалификации было предостаточно», — приводит слова тренера в Twitter журналист Винс Меркольяно.

В середине второго периода Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона.

Том Уилсон в игре получил двойной малый штраф за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф. Позже дисциплинарный комитет выписал ему штраф в 5 тысяч долларов.