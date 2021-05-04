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Главный тренер «Рейнджерс» заявил, что НХЛ должна была дисквалифицировать Уилсона за атаку Панарина

20:57
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что его категорически не строил тот факт, что НХЛ не дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона.

«Все в нашем клубе, все в хоккейном мире разочарованы. Он переступил черту. Панарин был без шлема. Он находился в уязвимой позиции и получил травму. По-моему, причин для дисквалификации было предостаточно», — приводит слова тренера в Twitter журналист Винс Меркольяно.

В середине второго периода Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона.

Том Уилсон в игре получил двойной малый штраф за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф. Позже дисциплинарный комитет выписал ему штраф в 5 тысяч долларов.

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