Охотюк об отъезде в Канаду в 16 лет: «Всегда мечтал играть в НХЛ. Подумал, что смена лиги поможет мне в этом»

Защитник «Нью-Джерси» рассказал, как решился переехать в Канаду в 16 лет

Российский защитник системы «Нью-Джерси» Никита Охотюк в интервью «СЭ» объяснил, почему в 2017 году переехал в юниорскую лигу Онтарио из Челябинска.

— Вы с 2017 года играете в Северной Америке. В чем вы изменились за эти годы?

— Во многом. Я получил большой опыт за пять лет. Я был совсем другим игроком, когда только приехал в Канаду. Здесь другой хоккей: площадка меньше, все быстрее, другие скорости и силовая борьба.

— Переезжать в юном возрасте в другую страну — это риск. Почему в 2017 году решили уехать из Челябинска в OHL?

— Тогда я подумал: раз есть такой шанс, почему бы им не воспользоваться, пока молодой? Всегда мечтал играть в НХЛ. Подумал, что смена лиги поможет мне в этом.

— В Челябинске уговаривали остаться?

— Да, предлагали остаться. Мы с родителями ни с кем не конфликтовали. Спокойно сказали, что хотим ехать в Канаду. Пожали руки и пожелали удачи друг другу.

— Какой у вас был английский, когда переехали в Канаду?

— Английский был нулевой. Мог сказать только «здравствуйте». Было тяжело разговаривать и понимать тренеров. Допустим, нам что-то объясняют на тренировке, но если не покажут еще и на доске, то вообще ничего не понятно. Потом начал учить английский.

— Сами?

— Какое-то время с репетитором, но больше всего через общение. Друзья в команде помогали мне. Я мог понимать какие-то слова, но все равно переспрашивал что-то. Они объясняли мне. За счет этого научился говорить. Один друг специально говорил со мной медленнее, чтобы я больше понимал. Многие говорят быстро, и ты не успеваешь понимать, что они говорят.

Полностью интервью с Никитой Охотюком можно прочитать здесь.