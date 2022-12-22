Защитник «Нэшвилла» Йоси стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси стал лучшим бомбардиром в истории своей команды.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» 32-летний швейцарец забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь на его счету 567 (147+420) очков, что является новым рекордом «Предаторз».

До этого лучшим бомбардиром в истории «Нэшвилла» был Дэвид Легуанд, который набрал 566 (210+356) очков за команду.