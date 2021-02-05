Защитник «Монреаля» Романов провел эффектный силовой и едва не пострадал в драке
06:10
На 35-й минуте матча «Монреаля» и «Оттавы» российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел эффектный силовой прием на форварде «Сенаторз» Тома Шабо. И хотя хит был проведен по всем правилам, он вызвал негативную реакцию о соперника: на Романова набросился нападающий Ник Пол. Драки удалось избежать, схватка переросла в борьбу сразу нескольких игроков «Оттавы» и «Монреаля».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю