Защитник «Монреаля» Романов провел эффектный силовой и едва не пострадал в драке

На 35-й минуте матча «Монреаля» и «Оттавы» российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел эффектный силовой прием на форварде «Сенаторз» Тома Шабо. И хотя хит был проведен по всем правилам, он вызвал негативную реакцию о соперника: на Романова набросился нападающий Ник Пол. Драки удалось избежать, схватка переросла в борьбу сразу нескольких игроков «Оттавы» и «Монреаля».

SOLIDE mise en ?chec d'Alexander Romanov et les Sens n'ont pas appr?ci... ?? pic.twitter.com/AfpbXPsht8 — TVASports (@TVASports) February 5, 2021