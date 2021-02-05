НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Монреаля» Романов провел эффектный силовой и едва не пострадал в драке

06:10

На 35-й минуте матча «Монреаля» и «Оттавы» российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел эффектный силовой прием на форварде «Сенаторз» Тома Шабо. И хотя хит был проведен по всем правилам, он вызвал негативную реакцию о соперника: на Романова набросился нападающий Ник Пол. Драки удалось избежать, схватка переросла в борьбу сразу нескольких игроков «Оттавы» и «Монреаля».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир