Защитник «Филадельфии» — о призыве в армию вратаря Федотова: «Сначала подумал, что это какая-то чушь, а потом... Без комментариев»
Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на известие о том, что вратарь Иван Федотов, подписавший контракт с клубом НХЛ, призван в армию.
— Именно в «Филадельфии» должен был играть вратарь Иван Федотов, но случилась всем известная история с армией. Как она смотрелась изнутри организации?
— Знаю, что его ждали. У нас была небольшая проблема с первым вратарем, не знали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Готовили для Ивана место, но он сделал выбор, и его нужно уважать. Рад, что в ЦСКА он играет.
— Думаете, он был бы в первой команде «Флайерз», если бы уехал этим летом?
— Не знаю, что руководители думали с учетом того, что он пропустил сезон. Но раз ждали, то все возможно.
— Вы лично с ним знакомы?
— Нет, но пару раз списывались перед подписанием контракта.
— А изначально, узнав всю эту историю, как отреагировали?
— Сначала подумал, что это какая-то чушь. А потом, когда все подтвердилось... Просто без комментариев.
— После этого у вас самого были какие-то опасения, когда летели в Россию?
— Я сразу сказал в клубе, что не смогу не приехать домой. Они говорили, что переживают, я отвечал, что в России не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда. И добавил, что у меня родители в Питере и Челябинске, у них нет визы. Если второй год не увижу их, то мне это будет морально очень тяжело.
Все равно, когда ты восстанавливаешься, это долгий процесс, игроков летом в городе нет, все по своим городам. Поэтому приходишь домой и как зомби смотришь телевизор, делать нечего. Попросил: давайте найдем хотя бы десять дней, чтобы я съездил домой. К счастью, нашли. Более того, решили вопрос с визой для родителей.
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
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|О
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Никита Кучеров
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|37
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|35
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|33
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Брок Босер
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|23
|17
|
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Флорида
|22
|15
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|15
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|1
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