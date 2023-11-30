Защитник «Филадельфии» Замула: «АХЛ мне дала только седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу»
Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к игре в Американской хоккейной лиге.
— Уверены, что та отправка вниз была инициативой Флетчера, а не Тортореллы?
— Да. Даже знаю, что Тортс боролся за меня, пытался что-то решить. Но в той ситуации это было невозможно. Когда ты третий год играешь в АХЛ — начинаешь деградировать. Выходил на лед и не получал никакого кайфа.
В клубе понимали, что я уже хотел уехать в Россию, неважно куда. Но мне повезло, что мы хорошо поговорили и с главным тренером, и с будущим генеральным менеджером. Я нашел в нашем диалоге положительные моменты.
— Это когда было?
— За две недели до увольнения Флетчера. Я сказал Бриеру, что не хочу здесь играть, я здесь несчастлив. И нужно принимать решение, потому что это мой последний год контракта. Но я не буду плаксивым мальчиком, поэтому доработаю свой контракт и потом уеду домой, в КХЛ.
— Так, объясните. Бриер заранее вам сказал, что станет генеральным менеджером?!
— Конечно, прямым текстом — нет, но я уже понял, что все к этому идет. Я рассказал ему всю мою историю на протяжении трех лет, он меня услышал и сказал, что у него когда-то была такая же ситуация. Мы пожали руки, я пошел на игру и сразу же забил. И заиграл с совершенно другой уверенностью. Понял, что нужно биться за место в НХЛ до последней игры.
— АХЛ вам что-то дала, или это была потеря времени?
— Только если седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу. Стиль игры АХЛ — не мой стиль. Не могу там играть, не кайфую от хоккея. Моя манера — играть с шайбой, в комбинационный хоккей. А там — постоянные пробросы, бежишь через всю площадку. Не понимаю, зачем клубам НХЛ, когда они берут русских или шведов, отправлять их в АХЛ. Ничего общего с НХЛ там нет. Посмотрите на ребят 20 игр в НХЛ и определитесь, готовы они или нет. Если не готовы — им намного больше пользы принесет большая игровая практика дома.
Замула регулярно играл за «Лехай Вэлли» — фарм-клуб «Филадельфии» — с 2020 года. Защитник набрал 54 (5+49) очка в 127 матчах в АХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|22
|10
|12
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|2 : 4
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|3 : 2
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97