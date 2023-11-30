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Сегодня, 13:30

Защитник «Филадельфии» Замула: «АХЛ мне дала только седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Егор Замула.
Фото USA Today Sports

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к игре в Американской хоккейной лиге.

— Уверены, что та отправка вниз была инициативой Флетчера, а не Тортореллы?

— Да. Даже знаю, что Тортс боролся за меня, пытался что-то решить. Но в той ситуации это было невозможно. Когда ты третий год играешь в АХЛ — начинаешь деградировать. Выходил на лед и не получал никакого кайфа.

В клубе понимали, что я уже хотел уехать в Россию, неважно куда. Но мне повезло, что мы хорошо поговорили и с главным тренером, и с будущим генеральным менеджером. Я нашел в нашем диалоге положительные моменты.

— Это когда было?

— За две недели до увольнения Флетчера. Я сказал Бриеру, что не хочу здесь играть, я здесь несчастлив. И нужно принимать решение, потому что это мой последний год контракта. Но я не буду плаксивым мальчиком, поэтому доработаю свой контракт и потом уеду домой, в КХЛ.

— Так, объясните. Бриер заранее вам сказал, что станет генеральным менеджером?!

— Конечно, прямым текстом — нет, но я уже понял, что все к этому идет. Я рассказал ему всю мою историю на протяжении трех лет, он меня услышал и сказал, что у него когда-то была такая же ситуация. Мы пожали руки, я пошел на игру и сразу же забил. И заиграл с совершенно другой уверенностью. Понял, что нужно биться за место в НХЛ до последней игры.

— АХЛ вам что-то дала, или это была потеря времени?

— Только если седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу. Стиль игры АХЛ — не мой стиль. Не могу там играть, не кайфую от хоккея. Моя манера — играть с шайбой, в комбинационный хоккей. А там — постоянные пробросы, бежишь через всю площадку. Не понимаю, зачем клубам НХЛ, когда они берут русских или шведов, отправлять их в АХЛ. Ничего общего с НХЛ там нет. Посмотрите на ребят 20 игр в НХЛ и определитесь, готовы они или нет. Если не готовы — им намного больше пользы принесет большая игровая практика дома.

Замула регулярно играл за «Лехай Вэлли» — фарм-клуб «Филадельфии» — с 2020 года. Защитник набрал 54 (5+49) очка в 127 матчах в АХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 21 13 8 26
3 Вашингтон 19 11 8 24
4 Филадельфия 22 11 11 23
5 Айлендерс 21 8 13 22
6 Нью-Джерси 20 10 10 21
7 Питтсбург 21 10 11 21
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Торонто 20 11 9 25
4 Детройт 21 11 10 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 22 10 12 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
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