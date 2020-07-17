Защитник «Эдмонтона» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Эдмонтона» Калеб Джонс сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь проходит у него бессимптомно, сообщает в Twitter журналист Марк Спектор.

— Понятия не имею, где подцепил вирус, — признался Джонс. — Узнал о болезни только после сдачи теста.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 43 матчах и набрал 9 (4+5) очков.