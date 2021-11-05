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Задоров признан второй звездой матча «Калгари» — «Даллас»

07:23
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Калгари» — «Даллас» (3:4 ОТ).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров признан второй звездой встречи. 26-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Возглавил тройку защитник «Далласа» Миро Хейсканен, сделавший три голевые передачи. Замкнул тройку его одноклубник Тайлер Сегин, отметившийся голом.

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Евгений Козинов все материалы автора
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