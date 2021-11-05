«Даллас» обыграл «Калгари». Задоров набрал 2 очка

«Даллас» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Старз» прервали четырехматчевую серию поражений.

Счет во встрече открыл российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов отметился голевой передачей. Российский голкипер команды Антон Худобин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

В составе «Флэймз» российский защитник Никита Задоров отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Сутер), 14:09 — 0:1. Лучич — 3 (Задоров, Гудбрэнсон), 35:13 — 1:1. Ткачак — 5 (бол., Линдхольм, Андерссон), 38:41 — 2:1. Комо — 1 (Раффль, Хейсканен), 39:54 — 2:2. Сегин — 4 (Радулов, Хейсканен), 41:34 — 2:3. Задоров — 1 (Шилингтон, Маркстрем), 56:03 — 3:3. Бенн — 2 (Павелски, Клингберг), 62:59 — 3:4.

Вратари: Маркстрем — Худобин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (9+15+8+1) — 28 (10+7+10+1).

Наши: Задоров (14.37/1/+2) — Гурьянов (14.20/2/0), Радулов (15.04/3/-1).

5 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.