Задоров оформил дубль в матче с «Сан-Хосе»

«Калгари» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». В начале третьего периода счет стал 2:1.

Голом на 45-й минуте встречи отметился российский защитник Никита Задоров. Это его вторая шайба в матче и 13-я в сезоне.