«Юрзинов считает, что проиграли Олимпиаду из-за 38-миллионого контракта Сергея». История от агента Федорова

Хоккейный агент Геннадий Ушаков рассказал в «Разговоре по пятницам» о переговорах по контракту Сергея Федорова с «Детройтом» в 1998 году.

— Про Сергея Федорова тоже история есть?

— Знаю ее со слов Дмитрия Горячкина, вице-президента IMG. Хоккейное подразделение этой компании влилось в состав САА. А в 1998-м от IMG Федоровым занимался Майк Барнетт, впоследствии генеральный менеджер «Финикса». Сергей семь месяцев бастовал, отказывался подписывать с «Детройтом» новый договор. На Олимпиаду в Нагано отправился без контракта. Параллельно Барнетт вел переговоры с клубом. Ясность наступила накануне полуфинала с финнами. Горячкин прилетел в Нагано, помчался в Олимпийскую деревню и через дырку в заборе просунул Федорову контракт.

— Кажется, на 38 миллионов долларов?

— Да. Владимир Юрзинов, главный тренер сборной, до сих пор считает, что именно из-за этого мы проиграли финал. Что Федоров там не выкладывался так, как в предыдущих матчах, потому что мыслями был уже в «Детройте». Я не верю, честно. Сергей — профессионал. Да и кто бы позволил себе дать слабину в финале Олимпиады?! Просто стечение обстоятельств, что уступили чехам 0:1.

— А контракт составлен был хитро.

— Не то слово! Зарплата небольшая — два миллиона долларов в год. Плюс 14 миллионов в качестве подписного бонуса. И 12 — за выход в финал Кубок Стэнли, где «Детройт» одолел «Филадельфию». Таким образом, за четыре месяца Федоров заработал 28 миллионов!

— Невероятно.

— Сегодня такие контракты в НХЛ уже не прокатят, а в то время — запросто. Но Сергей поступил порядочно — после победы в Кубке Стэнли на банковский счет каждому игроку «Детройта» перевел серьезную сумму. (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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