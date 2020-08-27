Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее стало известно, что россиянин пропустит еще пять месяцев, так как ему понадобится операция.

«Всем привет. Думаю, пришло время кое-что сказать, — написал хоккеист в своем Instagram. — Конечно, это длинный сезон, длинный год. Я скучаю за игрой, но есть то, что есть. В последние несколько месяцев я чувствовал, что что-то идет не так, но пытался играть. Потом я узнал, что случилось, когда вернулся домой из «пузыря». Чтобы развеять некоторые спекуляции: нет, я не заканчиваю, моя карьера не завершена.

Проблем была наконец-то найдена, и я мотивирован как никогда, чтобы выздороветь и в конце концов начать играть. Я надеюсь и верю, что врачи сделают свою работу, решат проблему. Верю в то, что решение есть. С нетерпением жду этого. Жду начала работы, своего возвращения, начала работы, игры в хоккей. Не могу дождаться, когда я с нова буду забивать голы и наслаждаться хоккеем».

Ранее стало известно, что Тарасенко из-за проблем с плечом отправился в Сент-Луис, где ему предстояло пройти консультацию с врачами. Напомним, что 28-летний форвард пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травмы плеча, которую получил в октябре 2019 года.

В сезоне 2018/19 Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» выиграл Кубок Стэнли. Контракт нападающего при средней зарплате в 7,5 миллиона долларов за сезон действует до 2023 года.