Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о резонансных темах лета.

— Что думаете о кокаиновом скандале вокруг Евгения Кузнецова?

— Безрассудный поступок человека, который приехал в национальную команду. Он поплатился дисквалификацией.

— Правильно, что НХЛ не накажет его так, как ИИХФ.

— Это их решение. Игроки — важнейшая составляющая их финансового успеха. У них есть программа реабилитации, в которой они, в отличие от международных организаций, дают шанс. Может, это поможет ему встать на ноги. Правила ИИХФ намного жестче, и за сборную Женя играть не сможет. Желаю Евгению выбраться из этой ситуации и дальше жить без проблем, которые его прославили не как спортсмена, а как нарушителя.

— Смогут ли Панарин и Овечкин вместе играть за сборную с учетом их политических разногласий?

— Во-первых, в сборную надо попасть — как будто это данность. Надо хорошо играть и вовремя вылететь. Они разберутся там в НХЛ. У каждого свое мнение, и каждый может его высказывать. Все остальное — между ними. (Евгений Белоусов)

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