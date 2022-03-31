Панарин признан третьей звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал защитник «Ред Уингз» Мориц Зайдер. На его счету две голевые передачи.

Возглавил тройку лучших форвард Эндрю Копп, забросивший победную шайбу в овертайме.