Панарин признан третьей звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Рейнджерс» (4:5 ОТ).
Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.
Второй звездой стал защитник «Ред Уингз» Мориц Зайдер. На его счету две голевые передачи.
Возглавил тройку лучших форвард Эндрю Копп, забросивший победную шайбу в овертайме.
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|31.03
|02:00
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Баффало – Виннипег
|2 : 3 Б
|31.03
|02:30
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Детройт – Рейнджерс
|4 : 5 ОТ
|31.03
|04:30
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|31.03
|05:00
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Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|31.03
|05:00
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Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|31.03
|05:00
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Сиэтл – Вегас
|- : -
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