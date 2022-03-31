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Сегодня, 05:32

Панарин признан третьей звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 марта. «Детройт» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ. Артемий Панарин.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал защитник «Ред Уингз» Мориц Зайдер. На его счету две голевые передачи.

Возглавил тройку лучших форвард Эндрю Копп, забросивший победную шайбу в овертайме.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ, расписание и результаты матчей 31 марта: «Детройт» — «Рейнджерс», «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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31.03 02:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 Б
31.03 02:30
Детройт – Рейнджерс
4 : 5 ОТ
31.03 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Аризона – Сан-Хосе
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