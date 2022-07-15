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Вратарь Кочетков: «Не думал, что сыграю в Кубке Стэнли»

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Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, выступавший в России за «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо», в интервью «СЭ» рассказал о дебюте в НХЛ.

— Вас подняли в НХЛ, и вы одержали три победы в трех матчах. У вас голова кругом не шла?

— На самом деле, нет. Моя первая игра была с «Нью-Джерси», мы хорошо отыгрались, выиграли. Я на радостях был. У нас на следующий день игра была дневная, я по плану был вторым, сидел, кукурузу охранял на лавке. И потом в первом периоде у Антти Раанты что-то случилось. Я понимал, что может быть «черт побери». Во втором в итоге сказали, чтобы выходил — «съел» с первого же броска. Ну все, думаю, узнаю себя. Но потом собрался, выиграли. И после этого уже третью игру на выезде сыграл. Мы с «Рейнджерс» играли — мне уже как-то комфортно было по уверенности и по всему остальному. Хорошо, что все так сложилось.

— Когда вы уезжали из «Торпедо» в АХЛ, вы представляли, что настолько быстро может случиться дебют в НХЛ?

— Я почему-то думал, что меня поднимут. Я не знал, сыграю или нет, но чуйка была, что позовут потренироваться как минимум. Но не думал о том, что сыграю. Это случилось-то спонтанно. Мы отыграли в Техасе в АХЛ, и у нас был вылет только на следующий день. Пошли поужинать с ребятами, я опоздал, как всегда. Приезжаю — все на меня смотрят и спрашивают: «Ты готов?» Я сначала не понял, потом ребята сказали, что у Фредрика Андерсена что-то случилось. И где-то через час мне звонят из «Каролины», я ничего не понимаю, что мне говорят. Пономарев был рядом, он поговорил и сказал: «Ты завтра на выезд едешь».

Дмитрий Лебедев

Петр Кочетков с&nbsp;трофеем. «Приехал в Америку — сразу начались потасовки». Русский вратарь мощно ворвался в НХЛ и стал чемпионом АХЛ

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Петр Кочетков
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Вратарь Кочетков назвал причины удачного дебюта в фарм-клубе «Каролины»
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