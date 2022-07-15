Вратарь Кочетков: «Не думал, что сыграю в Кубке Стэнли»
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, выступавший в России за «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо», в интервью «СЭ» рассказал о дебюте в НХЛ.
— Вас подняли в НХЛ, и вы одержали три победы в трех матчах. У вас голова кругом не шла?
— На самом деле, нет. Моя первая игра была с «Нью-Джерси», мы хорошо отыгрались, выиграли. Я на радостях был. У нас на следующий день игра была дневная, я по плану был вторым, сидел, кукурузу охранял на лавке. И потом в первом периоде у Антти Раанты что-то случилось. Я понимал, что может быть «черт побери». Во втором в итоге сказали, чтобы выходил — «съел» с первого же броска. Ну все, думаю, узнаю себя. Но потом собрался, выиграли. И после этого уже третью игру на выезде сыграл. Мы с «Рейнджерс» играли — мне уже как-то комфортно было по уверенности и по всему остальному. Хорошо, что все так сложилось.
— Когда вы уезжали из «Торпедо» в АХЛ, вы представляли, что настолько быстро может случиться дебют в НХЛ?
— Я почему-то думал, что меня поднимут. Я не знал, сыграю или нет, но чуйка была, что позовут потренироваться как минимум. Но не думал о том, что сыграю. Это случилось-то спонтанно. Мы отыграли в Техасе в АХЛ, и у нас был вылет только на следующий день. Пошли поужинать с ребятами, я опоздал, как всегда. Приезжаю — все на меня смотрят и спрашивают: «Ты готов?» Я сначала не понял, потом ребята сказали, что у Фредрика Андерсена что-то случилось. И где-то через час мне звонят из «Каролины», я ничего не понимаю, что мне говорят. Пономарев был рядом, он поговорил и сказал: «Ты завтра на выезд едешь».
Дмитрий Лебедев
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
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|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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