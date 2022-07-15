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Вратарь Кочетков назвал причины удачного дебюта в фарм-клубе «Каролины»

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Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, весной этого года дебютировавший в АХЛ и НХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о победной серии в Американской хоккейной лиге.

— В АХЛ вы стартовали с 13 побед в 15 матчах. Чем для себя это объясняете?

— Как-то так сложилось. Поначалу я средненько играл, но мы как-то находили путь к победе. Потом уже подстроился, начал подлавливать. Команда тоже сильная была. Когда адаптировался, то хорошо шло. Я приехал растренированным, привыкать надо было к определенным вещам. Мне в двух первых играх шесть забили, но мы выиграли оба матча. Потом уже перестроился, начал помогать команде, ловить, и команда мне тоже помогала. Многие вещи хорошо сложились, получился хороший отрезок.

На самом деле, у меня была очень хорошая статистика, больше 93 процентов отраженных бросков. А потом мы поехали на три игры в Техас, я сыграл во всех трех, мне бросали по 20 раз за матч, а я полную кошелку с выезда привез — 11 или 12 пропустил. Всю статистику себе подпортил. Хорошо, что осталось на уровне 92 процентов.

Дмитрий Лебедев

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