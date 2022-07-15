Вратарь Кочетков назвал причины удачного дебюта в фарм-клубе «Каролины»
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, весной этого года дебютировавший в АХЛ и НХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о победной серии в Американской хоккейной лиге.
— В АХЛ вы стартовали с 13 побед в 15 матчах. Чем для себя это объясняете?
— Как-то так сложилось. Поначалу я средненько играл, но мы как-то находили путь к победе. Потом уже подстроился, начал подлавливать. Команда тоже сильная была. Когда адаптировался, то хорошо шло. Я приехал растренированным, привыкать надо было к определенным вещам. Мне в двух первых играх шесть забили, но мы выиграли оба матча. Потом уже перестроился, начал помогать команде, ловить, и команда мне тоже помогала. Многие вещи хорошо сложились, получился хороший отрезок.
На самом деле, у меня была очень хорошая статистика, больше 93 процентов отраженных бросков. А потом мы поехали на три игры в Техас, я сыграл во всех трех, мне бросали по 20 раз за матч, а я полную кошелку с выезда привез — 11 или 12 пропустил. Всю статистику себе подпортил. Хорошо, что осталось на уровне 92 процентов.
Дмитрий Лебедев
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -