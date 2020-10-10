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Врачи рекомендовали Брайану Литтлу пропустить предстоящий сезон

09:04
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Нападающий «Виннипега» Брайан Литтл может пропустить следующий сезон НХЛ. Генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф заявил, что врачи рекомендовали хоккеисту не выходить на лед, сообщает Winnipeg Sun.

Из-за травмы Литтл не играл с 5 ноября 2019 года. Тогда он провел всего 7 игр и был помещен в список травмированных.

Всего в НХЛ Брайн провел 843 матча, в которых набрал 521 (217+304) очко.

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