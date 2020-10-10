Врачи рекомендовали Брайану Литтлу пропустить предстоящий сезон

Нападающий «Виннипега» Брайан Литтл может пропустить следующий сезон НХЛ. Генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф заявил, что врачи рекомендовали хоккеисту не выходить на лед, сообщает Winnipeg Sun.

Из-за травмы Литтл не играл с 5 ноября 2019 года. Тогда он провел всего 7 игр и был помещен в список травмированных.

Всего в НХЛ Брайн провел 843 матча, в которых набрал 521 (217+304) очко.