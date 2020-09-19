Защитник «Тампы» Михаил Сергачев признался, что рад за одноклубника и соотечественника Андрея Василевского. На пресс-конференции в пятницу его попросили оценить российскую школу вратарей.

— Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сергачева. — Вплоть до финала он играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон (Худобин), Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие.