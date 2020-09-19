НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вплоть до финала он играл в невероятный хоккей». Сергачев — об игре Василевского

07:08
Михаил Сергачев. Фото nhl.com
Михаил Сергачев. Фото nhl.com
Теги:

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев признался, что рад за одноклубника и соотечественника Андрея Василевского. На пресс-конференции в пятницу его попросили оценить российскую школу вратарей.

— Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сергачева. — Вплоть до финала он играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон (Худобин), Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskiy-khudobin-surprising-cup-final-goalie-showdown/c-319100588

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 678
Все опросы
Кто выиграет финал Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир